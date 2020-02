Cancún: Esperan comerciantes apertura del parque de El Crucero

Los vendedores formales de El Crucero y zonas aledañas dudaron de la nueva fecha de entrega de las obras de rehabilitación del Parque de El Crucero establecida por la Secretaría de Obras Públicas del gobierno estatal para el 24 de febrero.

Carlos López, representante de los vendedores en esa zona, indicó que la desconfianza se origina porque las autoridades no han respetado las fechas de entrega de dichas obras, lo que ha afectado sus ventas.

También te puede interesar: Video: Activan la fuente danzante del parque de El Crucero en Cancún

“Con respecto al avance que se nota físicamente, y tomando en cuenta que faltan nueve días para la entrega, uno podría pensar que sí, pero ya vimos que antes no se cumplieron los tiempos que ellos mismos dispusieron. Habría que ver”.

Recordó que las obras de remodelación del parque comenzaron a principios de mayo del año pasado y se fue recorriendo la fecha de entrega desde septiembre hasta el nuevo plazo, establecido por el secretario de Obras Públicas, William Conrado Alarcón, quien hace unos días aseguró que las obras terminarían el 24 de febrero.

Reconoció que si bien en el parque la maquinaria aún trabaja y es donde más trabajos hay, también se realizan otras obras de menor calado sobre los camellones y la avenida Tulum, aunque destacó que al menos ya está abierta la circulación del transporte público en la zona.

“Hay algunos elementos que están sobrepuestos, el parque está cercado con triplay y no hay acceso. Hay momentos en que hay trabajadores y momentos en los que no. Se ve cerca la fecha y se nota que hay avances, por lo que podrán cumplir su plazo, siempre y cuando no lo abandonen”.

Con respecto a la baja en sus ventas en los comercios de la zona, López indicó que continúan, aunque ya no por efecto de los trabajos que realiza el gobierno estatal, sino por la mala imagen de la zona, considerada como “foco rojo de la delincuencia”.

López dijo que si bien se ha reforzado la seguridad con algunos patrullajes extra –“tal vez un poquito”, pero indicó que “la fama de insegura que tiene la zona ya está”, lo que ha reducido el tránsito peatonal por El Crucero y la venta en los comercios de la zona.