Cancún: Esta fue la cuantiosa multa impuesta a empresa por no reparar paraderos

El Ayuntamiento de Cancún interpuso una multa de 150 mil pesos a la empresa Operadora Kabah S. A. de C. V., por no reconstruir los paraderos de transporte público que se encuentran en mal estado.

Jorge Aguilar Osorio, secretario general del Gobierno del municipio de Benito Juárez, comentó que se detectó que muchas de estas 'paradas' tendrían que ser reconstruidas, pues se han vuelto estructuras que no cumplen con su función.

“Hasta hace unos pocos días les pusimos una infracción importante de alrededor de 150 mil pesos ante la falta de cumplimiento de la reconstrucción de las paradas que, efectivamente como bien comentas, están en mal estado”.

Señaló que se va a continuar con la vigilancia para garantizar que la empresa concesionaria cumpla con dicha disposición, pues hay algunas que están en mal estado.

“Ellos tenían que remodelar las paradas que estén en mal estado, pero no han podido avanzar en nada, y me parece que si no van a cumplir, pues que se les retire la concesión”.

Muestra del mal estado de los paraderos de autobús en Cancún, es que algunas no cuentan con un techo, o los asientos están rotos o a punto de vencerse, como las colocadas sobre la avenida Tulum, en el centro de la ciudad. El funcionario recordó que, según lineamientos establecidos, en cada ruta debe haber una parada cada 300 metros, lo cual no se cumple en varias zonas del municipio de Benito Juárez.

“Además, la falta de paradas hace que los camiones se paren en cualquier punto, que no haya orden, por eso estamos tomando cartas en el asunto con la Dirección de Transporte”, comentó, con relación a que hay rutas en las que ni siquiera se cuenta con sitios de abordaje establecidos.

Aguilar Osorio aseguró que la concesión de las paradas fue entregada a dicha empresa por administraciones pasadas, por lo que en caso de no cumplir, se necesitaría la anuencia del cabildo para retirar dicho acuerdo.

Recordó que el buen estado de las paradas es solo un factor de varios que se involucran para el mejoramiento del sistema de transporte público, en el cual también se debe involucrar el gobierno estatal.

“El problema de movilidad no puede solucionarlo solo el Ayuntamiento de Cancún; debe haber un plan integral, donde intervenga como eje rector el estado”. Señaló que esperan que sus pares del estado presenten algún plan de trabajo que mejore la movilidad.