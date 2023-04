Cancún aprobará vuelta del alcoholímetro este mes.

Las autoridades municipales señalan que la aprobación del alcoholímetro en Cancún podría quedar lista para finales de este mes, luego de que no se implementó durante la Semana Santa.

Jorge Aguilar Osorio, secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez, señaló que tanto este jueves, como dentro de dos semanas, se llevarán a cabo las sesiones de cabildo requeridas para aprobar qué tanto se necesita para colocar el alcoholímetro en la ciudad, de cuánto pueden ser las sanciones, entre otros aspectos.

Cabe señalar que uno de los principales cambios que se considerará para el próximo alcoholímetro es la participación de un juez cívico para determinar las sanciones a los infractores, en lugar de que sea un tema exclusivo de la Dirección de Tránsito.