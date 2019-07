T-Love, ex concursante de La Voz México se presentará en Cancún

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La cantante cancunense Tere López, alias T-Love, quien participó en La Voz México 2019 en el equipo de Yahir, a pesar de haber llegado lejos en esta importante competencia de talentos, continúa dando conciertos en su ciudad para consentir y agradecer al público que la apoyó en todo momento y será este domingo que se presente en el parque de Las Palapas en el evento Mujeres en el jazz.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo asegura que tanto Yahir como Ricardo Montaner le dieron tremendas clases de humildad y talento que aplica en su carrera y en su vida.

Nacida en Cancún pero con residencia en Playa del Carmen, T-Love, de 28 años, fue digna representante del estado en el exitoso programa de TV Azteca, La Voz 2019, experiencia que fue enriquecedora en su vida y su carrera profesional.

“Fue una experiencia muy agradable, fue todo un reto y un privilegio que disfruté bastante, muchos participantes muy talentosos, estuvo buena la competencia, eso me ha brindado seguridad y estar en el medio y varias oportunidades que se me han dado.

"Mi couch, Yahir, fue el más humilde”, detalló la bella T-Love, quien arrancará una gira por el interior de la República Mexicana.

“Hay planes para ir a cantar a otros estados como Chiapas, Monterrey, Ciudad de México, estoy preparando mi primer disco, hay muchas cosas por hacer, esto es solo el impulso”.

A pesar de tener un camino recorrido en el ámbito musical, T-Love tomó su incursión en La Voz como el impulso para dar un paso más en su carrera.

“No me había animado para empezar con mi disco pero ahora que sucedió esto, me dio ese impulso y estoy motivada para hacer mi primer disco, estoy grabando en un estudio aquí en Playa del Carmen y la masterización la mandaremos a hacer a otro lado. Como somos voz y guitarra no necesitamos mucho. Ya finalizamos la grabación de algunos temas, los cuales serán una canción original y otros temas que han sido éxitos de jazz, blues, bossa nova y esperemos esté listo en un par de meses”, concepto que mostrará este fin de semana en el Parque de Las Palapas de Cancún en el festival Mujeres en el Jazz.

“Me decía Ricardo Montaner, no hay público pequeño, seguir cantando en los lugares que tengamos la oportunidad, ir a grandes conciertos, pero siempre regresar a la ciudad que me vio nacer, que en este caso es Playa del Carmen y sus alrededores”, puntualizó la cantante.