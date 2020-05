Cancún: Exigen a Alejandra Aguirre atender las carencias para enfrentar el Covid-19

El Colegio de Médicos de Quintana Roo denunció a través de un oficio la insuficiencia de pruebas a pacientes sospechosos, así como la falta de insumos de protección personal con la calidad suficiente para los trabajadores del sector salud.

José Antonio Daniel Beltran, titular de este organismo, exigió a Alejandra Aguirre Crespo, titular de la Secretaría de Salud del estado, otorgar de manera inmediata los equipos necesarios, de acuerdo al grado de exposición que tengan, en estricto apego a las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)

También te puede interesar: Entérate: señalizarán seis zonas de Cancún ante mayor riesgo de dispersión de Covid-19

“Recuerde usted que somos profesionales de la salud, los que más nos encontramos en riesgo de contagio y no fortalecer esta vulnerabilidad al estar atendiendo pacientes sin la protección requerida y adecuada, puede dejar a la población sin los profesionales que los atiendan”, dijo y recordó que los colegios y asociaciones que agrupan a estos trabajadores, han contabilizado más de 100 contagios entre sus agremiados.

Asimismo, indicó que esta petición se hace cada vez más urgente, debido la saturación de los hospitales públicos en municipios como Benito Juárez y Solidaridad, por lo que el riesgo de contagio en los nosocomios es cada vez más alta, sobre todo porque los insumos del gobierno federal no cuentan con la calidad necesaria.

“Los cubrebocas que se están entregando no cumplen con lo recomendado por la OMS y se otorga una cantidad exageradamente limitada para un turno de 12 horas, los gogles están deteriorados, las batas no son impermeables, no cuentan con overoles y el aire acondicionado del Hospital General de Cancún no está funcionando adecuadamente”, dijo.

Otro riesgo considerado dentro del exhorto del Colegio de Médicos del estado, es la insuficiencia de pruebas aplicadas a los pacientes sospechosos, quienes no son tratados con la misma cautela que un positivo, lo que significa que puede contagiar al personal médico y familia.

Cabe mencionar que este es el tercer documento que entrega este organismo a la Secretaría de Salud del estado. Al respecto, la Dirección de Comunicación Social de la dependencia se limitó a informar que verificarán este exhorto.