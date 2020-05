Cancún: Exigen maestros prórroga al proceso de asignación de plazas

Docentes se manifestaron ayer (28 de mayo) en las oficinas de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) en la zona norte para exigir una respuesta a la solicitud de prórroga en el proceso de asignación de plazas, sin la cual podrían perder su derecho laboral.

Una de las docentes afectadas (quien decidió permanecer en el anonimato) explicó que la inconformidad radica en que se asignaron alrededor de 235 de plazas hasta el 15 de mayo, cuando en años anteriores alcanzaban las 300, situación que deja a más de 80 docentes sin oportunidad de acceder a una base, pese a que existen las vacantes.

“Queremos una respuesta sobre si van a entregar más plazas, porque nosotros cubrimos espacios equivalentes a dos contratos, entonces queremos saber por qué no las otorgan, si nosotros ya fuimos evaluados y salimos aprobatorios”, dijo.

De acuerdo con la entrevistada, la principal preocupación radica en que su contrato temporal finaliza el 15 de agosto, fecha en la que dejarán de pertenecer a la dependencia y sus espacios quedarán vacíos.

“Esta también es nuestra duda, quién va a ocupar nuestros lugares, los papás nos están preguntando, pero no tenemos una respuesta para brindarles, pese a que hay personas que no estaban en el grupo A y ya tienen contrato, entonces existen espacios, pero no los quieren otorgar, eso queremos saber”, dijo.

De acuerdo con los docentes, estos han enviado diversos correos a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros (Usicamm), así como a la SEQ, instancia que informó que ya emitió una respuesta al grupo A, sin que estos confirmaran lo expresado por la dependencia.

“No nos han respondido por correo, nosotros tenemos la evidencia y no estamos mintiendo, somos más de 80 personas y a ninguno nos ha llegado respuesta, seguimos en espera”, dijo y añadió que continuarán realizando acciones para manifestar su inconformidad ante esta situación.