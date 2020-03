Cancún “exporta” a Canadá 2 casos sospechosos de Covid-19 que viajaron por West Jet

Al menos dos personas sospechosas de tener coronavirus Covid-19, llegaron a Canadá procedentes de un vuelo de Cancún.

La aerolínea WestJet confirmó que la Agencia Canadiense de Salud le advirtió que 12 vuelos desde varios puntos con destino a ese país, traían entre sus pasajeros personas probablemente contagiadas con coronavirus.

Uno de estos vuelos, el 2311 (WS2311); partió del aeropuerto de Cancún el pasado 12 de marzo con destino a Calgary, mismo en el que viajaban dos personas sospechosas de tener Covid-19.

The safety of our guests and crew remain our top priority. @GovCanHealth has advised us of two additional flights with guests who have tested positive for COVID-19: WS118 on Mar 12 and WS4 on Mar 10. See all impacted flights below and for more info visit - https://t.co/54IhipSrxO pic.twitter.com/I3euiKQzgg