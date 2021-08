Cancun Games alista protocolos sanitarios antes de su arranque

La segunda edición de los Cancun Games se encuentra en los últimos detalles para la competencia que se tiene programada para los días sábado y domingo, 21 y 22 de agosto en las instalaciones del Centro Estatal Deportivo de Alto Rendimiento (CEDAR) de Cancún.

El equipo de organizadores en coordinación con la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, señaló que están en los preparativos finales para recibir a los más de 450 atletas inscritos para la competencia, en las diferentes categorías.

“La seguridad de los atletas y del personal que forma parte del equipo técnico es primordial, por lo que se han remarcado los protocolos sanitarios que se van a seguir para la competencia, desde la prueba de antígenos negativa que se tendrá que realizar en el lugar de la competencia, validada por un laboratorio encargado.

La situación sanitaria actual nos lleva a buscar nuevas formas de operar la competencia para evitar en lo mas posible aglomeraciones de personas, por lo cual tendremos un sistema por bloques reducidos de participantes, por horarios y categorías”, señaló el promotor deportivo Eduardo Butrón.

Eduardo Butrón comentó que “en esta segunda edición, los atletas nos visitarán de más de 20 estados de la república, atletas que saturaron las inscripciones desde la apertura y que en mes y medio llenaron el cupo de la competencia. Tendremos participantes en las categorías de Principiantes, Intermedios y Libre, en ambas ramas”.

La entrega de kits y aplicación de las pruebas se llevará a cabo el día viernes 20 de agosto en las mismas instalaciones del CEDAR, los atletas que no van a participar y no confirmaron cambio de atleta, pueden pasar por su kit y no hay necesidad de aplicarse la prueba, señaló Butrón.

Los premios se realizarán en entrega de cheques conmemorativos al término de la ronda final de la competencia y el pago del premio se hará mediante depósito o transferencia un día después de la misma.