Cancún: Podrían clausurar ‘Las de Guanatos’ por caso de turista quemada

La Dirección de Protección Civil de Cancún inspeccionará el restaurante-bar “Las de Guanatos” de la plaza de Toros de Cancún tras el accidente en el que una turista resultó con quemaduras de segundo grado en su rostro por una bebida flameada.

De acuerdo con la autoridad, se verificarán sus protocolos de actuación, sobre todo porque sirven tragos de este estilo, pues no hay un reporte del número de emergencia 911.

“Tenemos que verificar si es cierto que no le brindaron los auxilios, porque tienen un protocolo de actuación para estos casos y debieron haber actuado y llamar al 911”.

Si se comprueba que no se siguió el protocolo debido, se sancionará al establecimiento con una multa que puede llegar hasta 300 UMA (26 mil 886 pesos) y también podría ser clausurado.

“Depende de cómo haya reaccionado el personal. Si fue conforme a su protocolo, se les multará porque al final del día es un accidente y habrá una multa, pero si no actuaron como se tiene que actuar con el protocolo, se tienen que analizar si procede una clausura”.

Las autoridades aseguraron que ningún reglamento prohíbe la elaboración de bebidas o comidas flameadas, por lo que el restaurante-bar continúa operando.

Marissa Daniel, una turista estadounidense que el pasado 4 de abril sufrió quemaduras de segundo grado por un trago mal servido, responsabilizó de los daños a su persona a los meseros del restaurante bar Las de Guanatos, ubicado en la Plaza de Toros de Cancún,

A través de un mensaje en su perfil de Facebook, la mujer relata que incluso el personal no hizo nada para ayudarla a apagar el fuego que le quemó el lado izquierdo de la cara, brazo y oreja izquierdas, ocasionado por servir un trago flameado.