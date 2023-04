Cancún: IMSS busca mayor participación ciudadana en donación de sangre

Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Cancún, señalaron que pese el aumento del 1 al 3 por ciento en la donación de sangre aún no es suficiente para cubrir las necesidades de plasma de los niños atendidos.

El jefe de Pediatría del Hospital General Regional 17 del IMSS en Cancún, José Daniel Reyna Alonso, señaló que tan sólo en este hospital, se tienen alrededor de 120 pacientes oncológicos que son niños y que necesitan sangre para sus tratamientos.

“Sí hay donación, pero sobre todo para pacientes programados, para requerimientos de cirugías, procedimientos que están ya proyectados. De forma altruista es poca la capacidad de respuesta que tenemos, pese a que hemos crecido del 1 al 3 por ciento, pero es muy poco para el volumen de población que tenemos y respecto a los candidatos a donar. Creo que todo esto está muy influenciado por los mitos, los tabúes, los procedimientos burocráticos y administrativos”.

Consideró que se deberían tomar medidas para reforzar las campañas de donación y aumentar el número de participantes, como pedir facilidades a las empresas en horarios, entre otros beneficios, para incentivar la población a que acuda a donar sangre.

“(Se necesitan donadores) Particularmente, nuestra población oncológica, yo que soy intensivista, tenemos pacientes críticamente enfermos que requieren de forma urgente plaquetas, sangre, plasma que salvan la vida de un paciente, detienen un sangrado nos ayudan a mejorar funciones hepáticas, no sé muchas situaciones. Una sola persona puede ayudar a muchos niños”.

El especialista detalló que tan sólo una bolsita, de aproximadamente 250 mililitros, puede ayudar desde un paciente hasta cuatro o cinco si son neonatales”, comentó, para añadir que, pese a ello, las reservas en el banco de sangre no son suficiente, puesto que la totalidad de los pacientes necesitarán al menos, una transfusión sanguínea.

Anuncian jornada de donación de sangre

Cancún: IMSS busca mayor participación ciudadana en donación de sangre / (Foto: Harold Alcocer)

El IMSS anunció que el próximo 28 de abril se realizará de nueva cuenta la jornada de donación altruista de sangre para los niños y niñas con tratamiento oncológico en el Oncocrean del Hospital General Regional 17 de Cancún.

“Estamos abriendo las puertas para todos para toda la población en general que quiera venir a donar de forma altruista sangre y sus derivados a partir de las 7 de la mañana. Si vienen de forma altruista o a la campaña, se les dará un acceso prioritario también en atención a su donación”.

Reynaud Alonso detalló que algunos de los requisitos que se solicitan para participar en esta jornada de donación de sangre para beneficio de niños con tratamiento oncológico, es que sean personas mayores de edad, sanas, que no trabajen en actividad o tengan prácticas sexuales de riesgo, que no padezcan algunas enfermedades transmisibles -como hepatitis C-, entre otros.

El especialista pidió a la población participar en esta jornada de donación, pero además que sea una práctica constante que eleve el número de donantes, pues al día se reciben alrededor de 35 donantes de sangre altruistas.