Cancún: Intenso operativo en inmueble de la Yaxchilán termina sin detenidos

Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Fiscalía Especializada en Investigación de Homicidios implementaron un fuerte operativo en la madrugada de este sábado en Cancún, en la búsqueda sin éxito de dos sujetos que presuntamente habrían sido privados de la libertad.

El cateo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la supermanzana 22, entre las avenidas Yaxchilán y Sunyaxchen, alrededor de las 12:30 de este 26 de noviembre.

Los agentes se movilizaron al escenario antes mencionado, luego de que recibieran al número de emergencias 911, el reporte de que aparentemente en ese lugar yacían miembros del crimen organizado acompañados por dos hombres en contra de su voluntad.

Ante la llegada de las corporaciones de seguridad para la búsqueda de pruebas y el rescate de las personas, no encontraron nada. Al final de las diligencias, en la puerta de dicho inmueble fue colocado un sellos de aseguramiento, el cual deriva de la carpeta de investigación con número de expediente 22/792/2022.

La madrugada de ayer elementos de la Guardia Nacional y del ejército se movilizaron a la realización de un cateo en avenida Yaxchilan y Sunyaxchen de #Cancún en busca de dos personas desaparecidas que presuntamente fueron levantadas en ese sitio. pic.twitter.com/qgN3wFhuth — De Peso (@DePeso_) November 26, 2022

Hasta el momento, agentes de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) aún no han revelado detalles sobre la desaparición de las dos personas, ni sus identidades o desde cuando no han sido localizadas, por lo que se presume que ya no cuenten con vida. Sin embargo, serán las autoridades quienes aclaren esta situación.

Con información de De Peso Quintana Roo.

