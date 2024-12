El Frente Feminista Quintana Roo informó que ha interpuesto denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción contra 10 jueces de instrucción orales de lo familiar y contra jueces de control penal, por omisiones e irregularidades en los casos que atienden.

Ariadne Song Anguas, abogada del colectivo, comentó que esta situación implica afectaciones a decenas de casos con irregularidades en todo el estado, pues cada uno de los jueces atiende de tres a cinco casos.

"Diez jueces de Quintana Roo que han llevado procesos y que ha habido severas irregularidades, que han abusado de su poder, que ha habido tráfico de influencias y que obviamente le hemos dado seguimiento a través de las familias”.

Aseguró que el colectivo ha detectado que en algunos casos han encontrado casos de violencia vicaria, en el que los jueces de instrucción familiar y penal han evitado investigar los hechos para esclarecer el delito.

Además, señaló que las carpetas de investigación no avanzan y, al quejarse las víctimas de diversos delitos, en lugar de ser atendidas de manera adecuada, son amenazadas.

Cancún: interponen denuncias contra jueces en lo familiar y penal por irregularidades / (Foto: Sipse)

En conferencia de prensa frente a los juzgados orales que se encuentran sobre la avenida Nichupté, la también abogada aseguró que no es que no avancen las carpetas de investigación porque no hay delitos, dijo que las víctimas se quedan sin recursos económicos para pagar abogados particulares, especialistas en derechos humanos y darles el seguimiento que corresponde.

"También van a sus casas las autoridades y les dicen que les va a ir peor, que se queden callados, porque si quieren obtener algo de justicia, tienen que dejar de hacer escándalo y no levantar la voz".

La también activista señaló que en el caso de este colectivo, hay asesoras jurídicas particulares especialistas en derechos humanos o defensa particular que tenemos que tener la carpeta de investigación, acudir a audiencias y para estar tenemos que cobrar nuestros viáticos, ya que las víctimas acusan que no les hacen caso los asesores jurídicos victimales de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (Ceaveqroo) o los defensores públicos de la defensoría estatal".

Song Anguas aseguró que son más de cien casos que han podido resolver con éxito, “muchos de ellos son temas públicos o de alto impacto estratégico y mediático, porque a través del análisis se han sentado precedentes para que los jueces tengan que velar por el interés superior de la niñez y apliquen las leyes”.

La protesta, que se llevó a cabo poco antes del mediodía de ayer, se realizó previo a la audiencia que tenía el exdiputado Emiliano “N”, quien iba a tener una audiencia, la cual se canceló “por falta de unidades” para su traslado desde la prisión de Playa del Carmen.

Al respecto, la abogada comentó que el acusado está en prisión por una “medida cautelar de prisión preventiva por un delito que no la amerita, como violencia familiar”.