Durante la tarde de este martes, un hombre fue ingresado al Hospital General de Cancún luego de ser encontrado con lesiones punzocortantes en el cuello y la cabeza en su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Villas del Mar.

El hecho ocurrió cerca de las 12:00 horas, cuando una unidad de Ambulancias Survival Line trasladó a un hombre de entre 30 y 35 años con graves heridas provocadas por un arma blanca.

El hombre vestía un short rojo, chanclas azules y tenía un tatuaje de león en el brazo izquierdo. Antes esto, existen dos versiones sobre lo sucedido.

Cancún: investigan 'misterioso' ataque con arma blanca en Villas del Mar [Foto: De Peso Quintana Roo]

La primera indica que el hombre fue apuñalado en la avenida Paseo La Ceiba, a dos cuadras de la avenida Los Tules, y los agresores se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

La segunda versión sugiere que la víctima fue encontrada dentro de su domicilio, donde se hallaron electrodos en una mesa y una bata de hospital, aunque no se sabe la razón. Según esta versión, el hombre habría dicho que no había nadie con él y que no recuerda lo que pasó, lo que lleva a sospechar de posibles autolesiones. En el lugar también se encontraron varias latas de cerveza esparcidas por el suelo.

El hombre fue ingresado de inmediato a la sala de urgencias del Hospital General, donde se espera la llegada de la Policía Ministerial para entrevistarlo y llevar a cabo las investigaciones pertinentes.

Hasta el momento, la identidad de la víctima aún no ha sido revelada, y las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar si se trata de una agresión por parte de terceros o de un caso de autolesiones.

Con información de De Peso Quintana Roo.