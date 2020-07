Cancún: Invitan a colecta en pro de niños con cáncer

CANCÚN, Q. Roo.- A través de una iniciativa ciudadana, se convocó a los habitantes del municipio de Benito Juárez a participar en una colecta de víveres, ropa y otros insumos a favor de los niños con cáncer del estado. Rox, quien pidió sólo ser identificada de esta manera, impulsa la recaudación, debido a que por los recortes del gobierno, así como por la contingencia del Covid-19, la situación de estos pequeños se ha agravado, ya que enfrentan falta de medicamentos y retrasos en la aplicación de sus tratamientos.

“Lo que nosotros queremos es que la gente haga un poquito de conciencia, sabemos que la situación está difícil, pero aunque sea una latita de frijoles, un Pediasure, lo que puedan donar, la intención es ayudarlos (...) la semana pasada falleció uno de los chicos porque no tuvo su tratamiento y eso se me hace muy cruel”, dijo.

La entrevistada señaló que además de enfrentar el desabasto, muchos padres de familia perdieron sus empleos, y por el momento no pueden costear el tratamiento, ni la alimentación de los menores, quienes requieren de cuidados y una dieta específica. Debido a esto, se busca a través de la colecta, reunir los insumos necesarios para ayudarlos en estos momentos, ya que ella conoce de cerca el dolor que enfrentan porque hace unos años perdió a su pequeña a causa de esta enfermedad.

“Los niños sufren mucho físicamente, los dolores son muy fuertes, no les puedes decir que se aguanten, necesitan sus medicamentos para muchas cosas, para el dolor, para que no les crezca el corazón, para que el cáncer no les llegue a otros órganos”, dijo.

El punto de acopio es el restaurante Mora Mora, establecimiento donde las personas pueden acudir para entregar su donativo en un horario de dos de la tarde a nueve de la noche.