Cancún: José de la Peña, en la mira de contraloría

Enrique Huerta/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- José de la Peña Ruiz de Chávez, coordinador del Partido Verde Ecologista de México y presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso, está en la mira de la contraloría como el autor principal de la exención de impuestos a favor de nuevos casinos.

José Luis Chanito Toledo, secretario de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, anunció una solicitud a la Contraloría interna del Congreso para una investigación en contra del diputado José de la Peña, por uso irregular de la función pública.

“Está haciendo uso irresponsable de la función. Cuando en comisiones tú votas un dictamen, tiene que ir en ese mismo sentido al pleno y, si hay una modificación, en el pleno haces tus reservas y, si el pleno vota las modificaciones en el dictamen, en ese momento tú tienes la capacidad de sustituir lo que viene de comisiones. Pero esto no fue así y haremos una investigación al respecto”.

El diputado del partido Movimiento Ciudadano (MC) solicitó de manera formal a la Comisión Permanente del Congreso estatal un periodo extraordinario de sesiones para eliminar el artículo 7 transitorio de la Ley de Ingresos del Estado, que establece exenciones de impuestos para la apertura de casinos.

“Chanito” Toledo, diputado de ese partido, confirmó en conferencia de prensa esa petición, la cual confió que sea apoyada por las bancadas de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, debido a las declaraciones de Cristina Torres Gómez, quien además es presidente de la Comisión Permanente, y Pedro Pérez Pérez, coordinador de bancada del sol azteca.

Argumentó que ambas solicitudes se basan en que en ningún momento, ni en comisiones ni en el pleno se discutió la exención de impuestos a los casinos.

“Se discutió el 16 por ciento en impuestos a casas de empeño para eliminar o buscar mecanismos para que lo robado no sea empeñado; se discutió regularizar el Airbnb; se discutió que, por ninguna circunstancia, el gobierno de Quintana Roo adquiriera nueva deuda. Esos fueron los temas que discutimos, pero en ninguna circunstancia se discutió, ni de manera extraoficial, exentar casinos. No venía en la agenda, no se votó en comisiones”.

Asimismo, pidió a Reyna Durán Ovando, actual presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), así como a los coordinadores de los partidos que tienen presencia en el Congreso estatal, que fijen su postura respecto a “esta ilegalidad”.

Incluso, Chanito Toledo adelantó que prepara una iniciativa para prohibir los casinos en Quintana Roo, con el argumento que generan inseguridad y enfermedades como ludopatía.