Desde que llegue a estas tierras quintanarroenses hace 25 años, he escuchado decir una y otra vez que aquí no hay cultura y que Cancún es puro reventón. Y no hay cosa más falsa. Si hay reventón y mucho, ¿en donde no lo hay? Pero existe mucho quehacer cultural en nuestro adorado Quintana Roo. Todos los que aquí emigramos, tenemos como lugar de procedencia una ciudad que seguramente tendrá 400 o 450 años de antigüedad y obvio hay más cultura que aquí, pero no podemos pedir que exista en tampoco tiempo toda la infraestructura de nuestros lugares de origen en una ciudad que tiene 50 años de edad y por la cual no hemos hecho mucho por su nivel cultural. Un grupo de personas interesadas en el arte y la cultura, estamos ayudando a que se conforme una ley de cultura moderna, dinámica, que este a la altura del gran estado que somos y del tamaño que Quintana Roo se merece. Hemos tenido tropiezos y un Congreso local que no ayuda y que de cultura (como en la mayoría de los casos), no sabe absolutamente nada. La constitución dice que: Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Destacan en el texto tres derechos: 1. el de los mexicanos a acceder a la cultura; 2. el de los mexicanos a tener acceso al disfrute de los bienes y servicios que presta el estado en la materia; y 3. el de los mexicanos al ejercicio de sus derechos culturales. Entonces y basados en esto, tiene que haber cultura en todo el país y tiene que haber cultura de un nivel mundial en un estado que esta catalogado como un “top ten” en el turismo mundial y cuando tenemos los tres destinos preferidos de América y Europa, ya que así tienen catalogados a Cancún, Playa del Carmen y Tulum. No todo es reventón. Tenemos ruinas, historia Maya, vestigios arqueológicos, artesanía local y muchas cosas más. Para ello se necesita un presupuesto a la altura de las circunstancias. Ojalá que los encargados de esto realmente hagan bien su trabajo porque para eso les pagamos todos. Hasta la próxima semana.