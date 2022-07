Mañana dan a conocer los resultados del examen de admisión a preparatoria

Mañana 13 de julio se publican los resultados del proceso de admisión al nivel medio superior, a partir de este momento, los alumnos tendrán hasta antes del fin de mes para realizar sus inscripciones y ocupar los espacios designados.

Carlos Gorocica Moreno, subsecretario de Educación Básica en la zona norte, explicó que el 9 y 10 de agosto se hará el proceso de reasignación de espacios en las oficinas de la subsecretaría, es decir, liberar aquellos lugares que no tuvieron inscripción.

“Si hay chicas o chicos que tuvieron buen puntaje y que escogieron Bachilleres uno o CBTIS 111 y por cierta circunstancia se fueron del municipio a otro lado, dejan esos espacios y nosotros lo designamos a alguien que tenga buen puntaje y que no le haya tocado el plantel de su elección”.

De esta manera se podrá acomodar a los adolescentes que hayan tenido un buen desempeño, pero no alcanzaron a ingresar a su escuela de preferencia, además de aquellos que deseen cambiarse a una opción más cercana a su hogar.

El 11 de agosto se atenderán a los jóvenes que no pudieron presentar su examen y que no realizaron su registro, quienes en su mayoría no tendrán oportunidad de ingresar a la modalidad tradicional.

“Aquí vamos a tener que ofertar la opción de prepa modular que tenemos y que nos ha funcionando. De igual forma, el 12 de agosto, vamos a atender a los chicos que vienen de otros estados o países y que quieran estudiar su preparatoria, para ellos tendremos prepa modular, prepa abierta y en línea”, dijo.

El funcionario explicó que la asignación de espacios se da conforme a la puntuación que haya sacado el alumno en la prueba Exani-I que aplica el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Cenval), así como el orden de la lista de planteles elegida por el alumno, en orden del uno al 10.

De acuerdo con la estadística de la Secretaría de Educación (SEQ), para el examen 2022, se presentaron 20 mil 299 adolescentes, de un total de 21 mil 213 que se registraron como aspirantes.

Fechas de inscripción a preparatoria en Cancún