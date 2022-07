Don Miguel lustra los zapatos que van por las calles de Cancún que ayudó a construir

Don Miguel Ángel vio nacer a Cancún: hoy, lustra los zapatos de quienes caminan por esas mismas calles que él ayudó a construir hace 50 años.

Hace medio siglo, don Miguel Ángel Bautista Medina llegó a Cancún como operador de un tráiler que transportaba cargamentos de dinamita para comenzar con la edificación de la ciudad. “Fueron varios viajes”, evoca con añoranza

En aquellos, tiempos, recuerda don Miguel Ángel, los caminos de la ciudad eran blancos y empedrados.

En un determinado momento, don Miguel cambió la dinamita por la grasa y lustrador: desde hace 25 años se dedica al noble oficio de bolero en la acera de la avenida Uxmal, a unos metros de la Tulum.

(Foto: Armando Herrera)

Ahí, arma su silla para comenzar a lustrar los zapatos de la gente que pasa de camino a su trabajo y se retira a las 12:00 horas para ir a un lavadero de carros a ayudar y ganarse el resto de su dinero.

Explicó que una boleada cuesta 30 pesos y hay días que hace hasta 15 lustradas.

También, de forma amable y sonriente, contó cómo es el proceso de lustrar zapatos: lleva primero un lavado con jabón de calabaza, se secan, se les aplica tinta, crema y grasa de la cual se le aplican dos tipos, una a color y una neutra para darle el brillo al calzado. En pocas palabras: un oficio que ejerce con pasión todos los días.

(Foto: Armando Herrera)

Cada tres meses, don Miguel Ángel tiene que invertir en materiales alrededor de mil 500 pesos, entre jabón de calabaza, tinta, grasa, trapos, brochas, y demás artículos.

Don Miguel Ángel dijo que la pandemia no le ha afectado ya que trabaja igual todos los días. A sus 70 años de edad, vive solo, pues su mujer falleció, tiene tres hijos no reconocidos, y hasta la fecha no le ha dado Covid-19.