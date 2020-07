Cancún: Mujer brinda transporte gratis a personal médico ante discriminación

Teresa es chofer de una aplicación digital, ella pasa alrededor de ocho a 10 horas en línea para hacer un promedio de seis servicios diarios, transportando principalmente a personal médico, quienes han sido blanco de discriminación en el transporte público.

Ante esta situación, tomó la decisión de estar cerca de los hospitales a partir de las ocho de la noche para brindarles servicios gratuitos de traslado hasta sus hogares, en donde su familia los espera.

“De alguna manera busco hacer un cambio dando servicio a las enfermeras, enfermeros y médicos a quienes los taxis, camiones o combis no quieren llevar, entonces al no tener un vehículo no tienen forma de llegar a sus casas. Creo que ese es el granito de arena que puedo aportar”, dijo.

Detrás del volante, Teresa ha sido testigo de la discriminación hacia el personal de salud tan sólo por portar su uniforme o algún objeto que indique su puesto de trabajo en un hospital.

“La gente piensa que nos van a contagiar, cuando realmente hay quienes no conviven con esos pacientes porque están en urgencias, en consulta externa o posiblemente son de hospitales o consultorios particulares, y aún así, los tratan así”, dijo.

Pero su labor va más allá de transportarlos desde su centro de trabajo a su hogar, ya que el nivel de rechazo hacia estos trabajadores es tal que en muchas ocasiones no pueden ni siquiera comprar una botella de agua.

“Con lágrimas en los ojos me han pedido que les compre un café, una compra, una recarga para su celular porque no les quieren atender o porque les aventaron cloro, de verdad es muy doloroso ver que están dando la vida por atender a la gente que está enferma de COVID en el hospital”, dijo.

Después de 10 horas de trabajo y a pesar que en su casa la esperan su hija y esposo, a partir de las ocho de la noche Teresa coloca una cartulina con la leyenda “transporte gratis” y estaciona su vehículo afuera del hospital para dar servicio al personal médico que lo necesita.

“Tal vez no puedo hacer mucho, pero es la forma en que puedo poner mi granito de arena”, dice sintiéndose afortunada por tener a su familia completa y sana. “Muchos han perdido a sus seres queridos, pero gracias a Dios, ellos están bien y tenemos un ingreso que nos permite vivir al 20% de lo que teníamos antes”.