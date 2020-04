Cancún: Mujer que sufrió violencia lleva más de 50 días sin ver a sus hijos

“Me casé muy enamorada y soporté cualquier tipo de rechazo, palabras hirientes e indiferencia por mantener a mi familia unida”, asegura Sarah, quien durante 11 años vivió todo tipo de violencia por parte de su marido, quien hoy la acusa de ser la victimaria.

Al igual que muchas mujeres, su matrimonio comenzó de manera normal, era una pareja joven -tenía 22 años y apenas había terminado la universidad-, pero después de pocos meses, él comenzó a presionarla para cumplir con actitudes y estereotipos con los que ella no estaba de acuerdo.

“Entré a un juego de castigarte si no haces lo que yo digo, y comienza como un abuso. Él mostraba mucho rechazo y actitudes que te hacen ver que no estás en una relación sana, pero para ese momento yo ya estaba embarazada”, dijo.

Intentando mantener el matrimonio unido y creyendo en las promesas de cambio, Sarah toleró las actitudes dominantes de su marido durante seis años más, intentando no ceder e incluso negándose a aceptar que vivía una relación de violencia con su pareja.

“No tenía fortaleza interna y no llamaba violencia a lo que estaba pasando, porque estas cegada por el amor, porque es el papá de tus hijos. Comentaba de mi relación a los demás, pero bajo cierto disfraz, de esto no es tan grave y ‘por lo menos no me pega’”, mencionó, sin embargo, reconoce que por lo menos dos veces la golpeó, una frente a su hijo y otra cuando la sacó de su casa.

Otro de los motivos por los cuales no se atrevió a denunciar y a romper definitivamente con la relación era la amenaza constante de quitarle a sus hijos, incluso de llevarlos al extranjero.

“Muchas veces le dije ‘me quiero divorciar’, pero me decía que no iba a volver a ver a los niños, ‘le voy a pagar a un fiscal para que se los lleve o para que me los entregue a mi’, y con eso tienes miedo de irte, eso es terrible”, dijo.

Pese al temor que tenía, logró asesorarse y acudir el 9 de marzo -fecha en el que se conmemoró “Un día sin mujeres”- a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y por Razones de Género en Benito Juárez, en donde lejos de encontrar ayuda, se topó con obstáculos para denunciar.

Actualmente, Sarah lleva más de 50 días sin ver a sus hijos, debido a que la fiscal Rosa María Valentín Rodríguez, concedió a favor de su marido un recurso de protección que ella había solicitado previamente, y mediante el cual su ex pareja pudo hacer que la policía la sacara de su hogar.