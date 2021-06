Cancún: Negocios optan por esconderse en la informalidad en Quintana Roo

La informalidad es la única manera que tienen los negocios de seguir operando en Quintana Roo, donde al menos 2 de cada 10 negocios de la Canaco-Servytur se ha trasladado a este esquema.

Rafael Ortega Ramírez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), mencionó que si bien hay una estabilidad, luego del cierre en 2020, están notando que aquellos que no pueden pagar una renta o continuar en la formalidad deciden seguir pasarse a la informalidad, lo cual afecta no solo en la competencia sino también el empleo.

“El año pasado recordemos que tres de cada 10 empresas no pudieron sobrevivir a la pandemia, sobre todo aquellos que fueron cerrados al considerarse como no esenciales, y aunque la situación está mejorando, la economía familiar no es la misma, lo cual merma los ingresos de los comerciantes”, explicó.

Cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, indican que la cantidad patrones formalizados se mantiene prácticamente estancado con apenas 83 nuevos registro desde el 2019, una variación de apenas 0.48%.

Sin embargo, a pesar de que se trata de un balance general positivo a nivel estatal, en el caso específico del municipio de Benito Juárez, existe una reducción en el número de patrones formales.

Para el presidente de la Canaco-Servytur, el destino depende del flujo del turismo, y aunque comienza a mostrar una mejora, la presión a los negocios se mantiene porque no ven sus utilidades, además de que muchos tienen créditos que pagar.

“Vemos una suma de muchos gastos fijos y que se deben cumplir, es por ello que algunos deciden migrar a la informalidad, situación que es visible en las calles, con aumento de muchos puestos e incluso otros optan por montar los negocios familiares desde casa”, explicó.

Las restricciones que aún se mantienen siguen afectando, por lo que incluso la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, hizo un llamado a las autoridades a diseñar otras estrategias para evitar más cierren en los tres mil negocios del sector que están en riesgo.

Ahora está en puerta la celebración del Día del Padre que para los comercios este día no es representativo, ya que no se hacen grandes compras como lo es el día de las madres.

