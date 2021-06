Cancún ¿nidito de amor de Erick Rubín?

“La verdad es que no tenía planeado dar explicaciones, pero…” Así comienza el video que Erick Rubín publicó en su cuenta de Instagram, en la que responde a los rumores que despertó en redes sociales una supuesta infidelidad hacia su esposa Andrea Legarreta.

En el video de casi cuatro minutos, el esposo de la conductora de “Hoy” dio detalles sobre su reciente visita a Cancún, donde estuvo en varios restaurantes junto con su padre y saludó y conoció a mucha gente.

Erick Rubín resaltó que una de estas fotografías que se hicieron virales, sale con una chica a la que en redes sociales se le vincula con él y la supuesta infidelidad hacia Andrea Legarreta. Sin embargo, el ex Timbiriche aclaró que no existe tal: la joven con la que platica sale con uno de sus amigos y la foto fue una de las tantas que se tomó con admiradores y amigos.

Además, explicó Andrea y él son pareja, pero también individuos y que a diferencia de otros matrimonios, cuentan con la libertad de hacer y no dar explicaciones innecesarias cuando se sabe que no hizo nada malo.

El cantante pidió a los medios dejar de hacer conjeturas sobre su relación, ya que dañan no sólo a su persona y la de su esposa, sino también a sus hijas.

Erick Rubín concluyó su mensaje con una divertida advertencia:

Casi inmediatamente después de publicado el video, la conductora de Hoy publicó un comentario sobre la “infidelidad” de su esposo:

Con esto, Andrea Legarreta le sacó la vuelta a los señalamientos y afirmó que no hay de nada de malo en que su marido se haya divertido sanamente en una fiesta familiar en la que estaba su suegro porque celebraban el Día del Padre.

Legarreta contó que el propio Erik compartió el fin de semana en sus redes varios estados de aquellos momentos entre amigos, en los que no pasa nada irrespetuoso, y con lo que Andrea no tiene ningún problema, pues en su matrimonio existe esa confianza de poder divertirse también de manera individual.

Andrea aseguró que ni ella ni sus hijas están afectadas por la viralidad del video con el que se ha cuestionado su matrimonio que lleva 21 años.

La conductora negó contundentemente que tuviera una "relación abierta" con su esposo, y reiteró que como todas las parejas, han tenido rachas, sin embargo se casaron por amor y día a día se esfuerzan para que la relación funcione.