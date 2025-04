Cancún: no vacunar a los perritos, un tipo de maltrato animal

El maltrato animal no solo es golpear, abandonar, o amarrar a las mascotas, sino también no llevarlos al médico cuando lo necesitan, o bien no darle su dosis completa de vacunas para que puedan tener una vida saludable.

Ricardo Pimentel, fundador del Santuario "Tierra de Animales" en Cancún, explicó que la Península de Yucatán ocupa los primeros a nivel mundial de sitios donde se registra mayor maltrato animal, entre otros temas porque no se les lleva al médico ni tampoco los vacunan o esterilizan, afirmó

A pesar de que el 82 por ciento de los mexicanos tienen mascotas, la baja tasa de vacunación sigue afectando la inmunidad colectiva y poniendo en riesgo la salud de perros y gatos. Más del 33 por ciento de los responsables de animales de compañía en México nunca llevan a sus mascotas al médico veterinario.

Este 20 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Vacunación Animal, inmunización clave para prevenir enfermedades en mascotas.

Afirman que vale la pena que sean creadas leyes que se apliquen y se castiguen para las personas que llevan a cabo este tipo de acciones negativas en contra de 'lomitos y michis'.

"El problema se soluciona relativamente fácil, si la gente también estuviera dispuesta a cambiar, pero la población sigue comprando perros en lugar de adoptar, y siguen cruzándolos en lugar de esterilizarlos", afirmó.

En los últimos años la baja tasa de vacunación en animales de compañía ha generado preocupaciones a nivel mundial, afectando la inmunidad colectiva y aumentando la exposición a enfermedades prevenibles.

El esquema de vacunación para perros y gatos generalmente comienza a las 6-8 semanas de edad y continúa con refuerzos cada 2-4 semanas hasta las 16 semanas.

Después de este periodo inicial se realizan refuerzos anuales. La vacuna antirrábica se debe aplicar a partir del primer mes de edad, con refuerzos a los 3 meses y luego anualmente.

El principal objetivo de la vacunación es prevenir enfermedades causadas por diversos virus y bacterias.

Al vacunar a las mascotas, las protegemos a ellas y también a nuestro entorno, reduciendo el riesgo de enfermedades zoonóticas como la rabia y la leptospirosis.