Cancún: Inicia operativo para clausurar predios vendidos de manera irregular

CANCÚN, Q. Roo.- El ayuntamiento de Benito Juárez arranca hoy un nuevo operativo para ubicar y clausurar alrededor de 15 mil lotes que se comercializan de manera irregular, al no estar contemplados en el plan de desarrollo, ni contar con acceso a servicios públicos (agua, luz o drenaje).

Hugo Alday Nieto, secretario técnico del Ayuntamiento de Benito Juárez, explicó que con la reforma del Artículo 268 del Código Penal del Estado -que entró en vigor el 13 de septiembre de 2019- se considera como delito contra el Desarrollo Urbano, la formación de asentamientos humanos irregulares a través de la venta de predios que no cuenten con autorización de fraccionamiento.

“En este sentido, iniciamos los operativos, que van a estar todo el año con la intención de contener el fraude contra particulares, que nos genera un daño en la organización del desarrollo urbano y que además se traduce en un riesgo ambiental porque no cuentan con drenaje todos estos desarrollos”, dijo.

El entrevistado señaló que en 2019 se clausuraron 15 mil lotes y este año el número será similar, luego de que han detectado de manera previa una gran cantidad de inicios de desarrollos que no están propiamente establecidos conforme a la ley.

Alday Nieto señaló que el principal motivo que alienta a las personas a caer en este tipo de estafas, es la promesa de obtener un terreno a bajo costo y en mensualidades, sin embargo, el precio real puede involucrar la pérdida del lote que fue mal adquirido, y por lo que se han interpuesto ocho denuncias penales por el delito de fraude.

“Es muy complicado que puedan llegar a escriturar esa propiedad porque al no tener ningún permiso, ni la subdivisión, ni poder tramitar ningún tipo de autorización, los notarios no van a poder realizar la escritura porque no se puede vivir ahí, pueden llegar a pasar más de 30 años sin tener certeza jurídica de su tierra”, dijo.

Las áreas del municipio que más son susceptibles a este tipo de fraudes son la avenida Huayacan, el ejido Alfredo V. Bonfil y en la entrada de la laguna Chacmuchuch, que además es considerada un Área Natural Protegida estatal y federal al pertenecer a la Reserva de la Biosfera del Caribe Mexicano, por lo que no puede haber ningún desarrollo.

Para constatar la legalidad de un lote en venta se puede acudir a la Dirección de Desarrollo Urbano, o bien acceder a la página del municipio y descargar el Plan de Desarrollo Urbano (PDU), que contiene todas las zonas de carácter habitacional que se tiene en el municipio, si el lote o terreno ofertado se encuentra fuera de estas áreas, es irregular.