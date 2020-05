Cancún: Otorga juez suspensión provisional para frenar ecocidio en Puerto Morelos

El Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Cancún otorgó una suspensión provisional en favor de tres menores de edad en Puerto Morelos, para evitar que continúe la tala y relleno de manglares en el predio ubicado a un costado del hotel Cid, al menos durante el periodo de contingencia.

Además, ordenó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y al Ayuntamiento de Puerto Morelos, que preside Laura Fernández Piña, atender las denuncias ambientales interpuestas por ciudadanos, que tienen un rezago de más de dos años.

Aurora Beltrán, del colectivo Puerto Morelos Sustentable, explicó que los tres menores interpusieron el recurso de Amparo por las omisiones de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, la Profepa y el Ayuntamiento, pero únicamente fueron tomadas a consideración las dos últimas.

La audiencia incidental derivada de esta suspensión provisional está programada para el 17 de junio de 2020. Una vez que se regrese a las labores el 1 de junio, el Juzgado notificará a las dependencias públicas para que presenten sus informes.

El terreno devastado es propiedad de la empresa Terrenos y Construcciones del Puerto S.A de C.V.

La primera denuncia ante la Profepa por este caso se presentó en 2018, cuando se talaron alrededor de tres hectáreas, en una especie de “operación hormiga”, pues trabajaron durante la noche y aparentemente con poca actividad.

Al inicio del periodo de contingencia sanitaria, a finales de marzo, los trabajadores reincidieron y, en esta ocasión, llegaron a más de cinco hectáreas.

Desde 2018 también se dio aviso a la Presidencia Municipal de Puerto Morelos, pero en una boleta de inspección argumentaron que no se localizó al propietario. No obstante, a la fecha las obras no cuentan con ningún sello de clausura de la autoridad local.

El colectivo Puerto Morelos Sustentable denunció que, además, fueron amenazados por personal de vigilancia cuando se acercaron al predio para documentar los hechos el mes pasado.

Las especies de manglar no se pueden talar para fines inmobiliarios o de cualquier índole, toda vez que se encuentran sujetas a protección especial de la Norma Oficial Mexicana 059 SEMARNAT-2010, por considerarse peligro de extinción.

También están protegidos por la Ley General de Vida Silvestre, misma que establece en su Artículo 60 que queda prohibida la remoción, relleno, trasplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para el conocimiento y uso de la Biodiversidad (Conabio), en Puerto Morelos abundan las especies de mangle blanco, mangle rojo y mangle botoncillo, todas con categoría de protección.