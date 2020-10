Cancún: Otorgan al Ayuntamiento seis lotes para saldar adeudo de impuesto predial

La empresa Promotora y Administradora Peninsular otorgó al Ayuntamiento de Benito Juárez seis lotes, ubicados en la supermanzana 93, para saldar un adeudo de más de 2 millones de pesos por el pago de impuesto predial de esta propiedad invadidas desde hace más de 30 años.

Hugo Alday Nieto, secretario técnico del Ayuntamiento, señaló que, además de que el Ayuntamiento adquirirá estos predios para el patrimonio municipal, también le permitirá liberar 187 claves catastrales en beneficio de más de 700 personas para iniciar la regularización de la colonia llamada Fidel Velázquez.

“La dación de los lotes 11, 12, 13, 14, 15 y 18 de la manzana 85 en la supermanzana 93 es para el pago de predial y que se puedan individualizar los 187 lotes y las personas puedan, en algún momento, tener certeza jurídica de su lote”.

Explicó que de esos 187 lotes, alrededor de 50 usuarios ya pagaron y podrán escriturar y declararse dueños de esa fracción de terreno, mientras que el resto tendrán que renegociar su adquisición con el propietario, que está en disposición de comercializarlos a precio catastral.

“Lo que se hizo es pagar un lote completo de más de 40 mil metros cuadrados. Ahora lo que sigue es que se haga la fracción y que se registre el fraccionamiento en Catastro”.

Comentó que esta dación, avalada por los regidores en sesión de Cabildo, se originó porque el propietario se negaba a pagar el impuesto predial de sus terrenos, para que los invasores de su terreno se lo pudieran quedar.

Además, añadió el entrevistado, en su momento se dará una dación de las vialidades para que el gobierno municipal pueda buscar recursos para dotar de servicios a esta colonia, considerada una de los 125 asentamientos irregulares que hay en el municipio de Benito Juárez.

Alday Nieto reconoció que con la aprobación del Cabildo, la dación de lotes se puede volver un camino para destrabar situaciones en algunas invasiones similares.

“En la (región) 234 hay una invasión a un particular y le podemos decir ‘bueno, podemos seguir el mismo camino que la Fidel Velázquez, me das en pago tierra, te liberamos lotes y comercializas con tus invasores porque ya hay un entendimiento. Por desgracia no es en todas se puede aplicar, porque en algunas hay negativas para arreglarse o a pagar, en otras los propietarios quieren iniciar juicios para recuperar sus tierras, pero hay algunas que pueden seguir este camino”.