Cancún: Padres solicitan a la SEQ detener la rotación de docentes

CANCÚN.- Los padres de familia de la escuela primaria Estado de Quintana Roo (ubicada en la región 93 de Cancún) solicitaron a la SEQ detener la rotación de docentes dentro del plantel, ya que aseguran que en un ciclo escolar han sustituido en dos ocasiones al profesor titular del grupo de sexto grado y estarían a punto de realizar un tercer cambio.

Una de las afectadas (que decidió omitir su nombre), explicó que los estudiantes iniciaron el ciclo escolar 2019-2020 con un maestro que estaba a punto de jubilarse, proceso que finalizó en diciembre, por lo que en enero la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) envió a otro para suplir la vacante.

Sin embargo, a un mes de esta acción, los padres señalan que fueron notificados de que el docente actual sería sustituido por otro, decisión que buscan apelar.

“Los chicos ya lograron acoplarse a este nuevo maestro, entonces nos mandan a avisar que lo van a cambiar y que a partir de la próxima semana vendrá alguien más, entonces estamos muy inconformes”, dijo.

El temor de los tutores es que los estudiantes que se están a punto de graduar, no se adecuen al método de enseñanza del nuevo profesor, lo que puede afectar el desempeño académico de los menores.

“En este corto tiempo el profesor demostró una excelente cátedra y dominio del grupo en conducta y de los contenidos, desarrollando estabilidad y confianza en el desarrollo académico y socioemocional en nuestros hijos”, indicaron los padres en el documento que enviaron ayer (30 de enero) a la Secretaría.

Al respecto, la SEQ señaló que el cambio tiene que realizarse debido a que el contrato del docente era por honorarios, en lo que se le asignaba una plaza, suceso que ocurrió el viernes pasado, cuando le otorgaron un grupo pero no en la escuela.

“Esto no lo determina a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), lo que implicó que el maestro no vaya a seguir en el grupo de sexto grado, y esto sólo es en mejora del trabajador, porque si él no toma su clave la pierde, además que el salario es diferente, no cobra igual un maestro por contrato a uno con honorario, pero garantizamos que los niños no se quedarán sin maestro”, informó.