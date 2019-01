Regina Blandón ' se adueña de la pantalla grande'

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo- Regina Blandón saltó a la fama gracias a la simpática Bibi P. Luche, pero hoy es conocida como la mirreyna Michelle Kuri en la película mexicana “Mirreyes Vs. Godínez”, que se estrenó ayer en las salas cinematográficas del país, al respecto, la actriz compartió con Novedades Quintana Roo los pormenores de este nuevo proyecto, con el que arranca una serie de apariciones en la pantalla grande, pues reveló que este año la veremos en tres o más largometrajes.

“Estoy muy contenta con mi personaje, soy Michelle Kuri, hermana de Santiago Kuri, interpretado por Pablo Lyle, estos dos niños, hijos de papi, se ven obligados a tomar las riendas de una empresa donde nunca han puesto el pie”.

También te puede interesar: Diego Luna y Regina Blandón limpian playas de Tulum

“Entonces algo chido que tiene mi personaje es que estudia diseño especializa|do en zapatos, pero su papá le dice ‘tú eres niña no tienes que trabajar’, y por fin tiene la oportunidad de demostrar que no por ser niña no puede hacer las cosas, entonces eso está chido. Luego, en la oficina se encuentran los godínez que se la saben de todas todas y son la máxima fuerza laboral y de disciplina, y es ahí donde empiezan los conflictos y se dan cuenta que una tribu no está tan alejada de la otra”, detalló Regina, quien asegura pasó muy buenos momentos durante la filmación de la película “Mirreyes Vs. Godínez”.

“Hay escenas bien chidas y Chava Cartas nos dejó improvisar mucho y meterle lo que quisiéramos a los personajes, entonces justo hacemos que no parezca esto una caricatura, sino gente con quien te puedas identificar, porque todos tenemos un amigo mirrey y un amigo godín, justo la película habla de eso, que sin importar de dónde vengas somos una misma generación que demuestra que las cosas se pueden hacer y lo hacemos con comedia que es algo que nos gusta mucho a los mexicano, reírnos de nosotros mismos”.

Conjuga la música y la actuación

Es un secreto a voces que Regina Blandón tiene una voz espectacular; sin embargo, no es algo a lo que quiera dedicarse pero sí lo sabe combinar muy bien, pues dentro de la película dirigida por Chava Cartas canta dos temas.

“Hay dos temas en la película que grabamos Diana Bovio y yo con Long Shot, se llama ‘Quiero ver el sol’ y es un remix de ‘Cuando calienta el sol’, y otro tema con mi amigo Alfonso Lugo, las dos están en la cinta”, compartió la actriz, a quien veremos en varias películas a lo largo del año.

“Sigo en teatro en la Ciudad de México, en ‘Happy’, una obra en el Teatro Milán, con Cecy del Valle, Juan Ríos y Pablo Perroni, en marzo se estrena otra película, ‘Como novio de pueblo’; en mayo, ‘Cindy la Regia’ y, a final de año, se estrena ‘Una dulce familia’, una película que hice en Chile, mucho cine bendito Dios este año, estoy agradecida de empezar el año trabajando”.

Continúa este año haciendo comedia

“Estoy haciendo ‘Me caigo de risa’, va la segunda temporada de ‘Renta congelada’, mucha chamba y muy chido, estoy muy agradecida. No se pierdan ‘Mirreyes contra Godínez’ que se la van a pasar muy bien, esta semana es importante para que se quede en salas”, puntualizó.