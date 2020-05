Cancún: Piden extremar cuidados en el desecho de cubrebocas y no terminen en el mar

El abrupto incremento en el uso de mascarillas, cubrebocas y guantes de látex podría ocasionar serios problemas al ambiente y al ecosistema marino si no se extreman cuidados en su desecho, advirtió la organización Ocean Conservancy.

Araceli Ramírez, representante de la iniciativa internacional en el Caribe Mexicano, refirió que todos los equipos de bioseguridad utilizados para mitigar los contagios del virus Sars-COV-2 están hechos de materiales que tardan cientos de años en desintegrarse, por lo que el mal uso podría tener un costo alto para el planeta.

A principios de mes, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) hizo un llamado a realizar una disposición adecuada de estos residuos para evitar que inunden las calles y los océanos.

“Si incluso sólo el 1.0 por ciento de las cubrebocas se eliminara de manera incorrecta y tal vez se dispersara en la naturaleza, esto resultaría en 10 millones de máscaras por mes dispersadas en el medio ambiente”, indicó la organización ambientalista.

En la entidad habita aproximadamente 1.6 millones de personas y el uso del cubrebocas es de carácter obligatorio para transitar por cualquier vía pública.

Araceli Ramírez refirió que las costas de Quintana Roo ya enfrentan graves problemas de contaminación plástica y de otros residuos, como las colillas de cigarro, por lo que frente a una crisis de esta naturaleza es necesario reflexionar sobre los daños que los humanos ocasionan al planeta con sus acciones diarias.

“En la medida que no entendamos que el problema somos nosotros, pues las cosas no van a cambiar. Yo espero hagamos conciencia de que nuestros hábitos son los que nos llevaron a esta pandemia, el hecho de no respetar la naturaleza y nuestro medio ambiente”, expuso.

Agregó que es urgente la sensibilidad de las personas sobre sus residuos para reducir los impactos que generan.

Los cubrebocas y guantes son considerados un residuo sanitario no reutilizable, sin embargo, por las condiciones actuales es imposible darles un tratamiento de acuerdo a su tipo.

En Quintana Roo, aunado al problema que puede implicar la mala disposición de estos materiales de protección, persiste la problemática del arribo de basura internacional a las costas del sur y centro de la entidad, arrastrada por las corrientes marinas, detalló Araceli Ramírez.