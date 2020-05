Cancún: Quintana Roo tendrá plan de reactivación económica este fin de semana

Chetumal.- El gobernador Carlos Joaquín dará a conocer el nuevo Plan de Reactivación Económica para Quintana Roo entre el viernes y el sábado, coordinado con el semáforo de riesgo del gobierno federal, siempre dándole prioridad a cuidar la salud de la gente y salvar vidas.

De acuerdo con un comunicado, al informar los avances que se tienen en las acciones y programas que se aplican para atender la emergencia sanitaria en las diversas fases de la pandemia por Covid-19, el gobernador de Quintana Roo insistió que la principal medida sigue siendo ¡Quédate en Casa!