Cancún: Preocupan a alumnos fallas en plataforma de Becas Benito Juárez

Las fallas en la página de registro de la Beca Educación Media Superior Benito Juárez, afectaron a más de tres mil alumnos de Quintana Roo, quienes al no poder acceder manifestaron su preocupación por la posibilidad de quedarse sin este recurso.

Gerardo Hernández, padre de familia de uno de los adolescentes afectados, indicó que esta problemática lleva alrededor de 24 horas sin resolverse, por lo que temen que no tendrán el tiempo de finalizar el proceso antes de que cierre la convocatoria.

“Desde las 12 de la madrugada del 23 de junio y hasta las 12 del 24 de junio, los alumnos no pudieron entrar a la plataforma, tratamos de comunicarnos con Banco Azteca para saber qué ocurría con su página, también a la Secretaría del Bienestar y ellos no sabían que la página estaba mal”, dijo.

Indicó que además de arrojar el mensaje de “página no disponible”, el sistema informó que había problemas de seguridad en el portal, por lo que para muchos les fue imposible ingresar y quienes lograron hacerlo no pudieron concluir el trámite, debido a que no había disponibilidad del sistema.

“En diversos chats de las escuelas nos enviaron las capturas de pantalla de los jóvenes que intentaron ingresar y que no pudieron, pruebas que vamos a presentar para comprobar que en efecto el sistema no se abrió y que queremos que se nos otorgue un plazo más amplio para hacer el trámite y que no se queden sin la beca”, dijo.

Sin embargo, la Coordinación Nacional de este programa informó a través de sus cuentas oficiales que la falla ocurrió por el gran número de usuarios que intentaron ingresar a la página, por lo que por el momento el acceso puede ser limitado.

“Estamos trabajando para ampliar la banda ancha y darles un mejor servicio. Recuerda que no existe fecha límite para registrarte y que tu beca está asegurada”.