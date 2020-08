Cancún: Presentan examen del Ceneval más de 19 mil estudiantes de Q. Roo

Un total de 19 mil 415 aspirantes del estado de Quintana Roo presentarán este fin de semana el examen de admisión al nivel medio superior, el cual será aplicado de manera presencial en cuatro horarios diferentes.

Rafael Romero Mayo, subsecretario de Educación Media Superior y Superior en la entidad, explicó que se han preparado diversos protocolos para la atención de los adolescentes, quienes deberán seguir los lineamientos de acceso para mantener la sana distancia antes, durante y después de la aplicación del EXANI I del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval).

“Se han dispuesto indicaciones para que en las aulas no sean más de 16 alumnos presentando, es decir cuatro filas de cuatro, bien distribuidos en el aula con cubrebocas, quien no tenga se le va a asignar uno”, dijo.

Adicionales a estas indicaciones de salud, también se otorgó a los 161 planteles un total de 179 galones de gel antibacterial y 21 galones de cloro para la limpieza y desinfección de los salones de clase, así como de otras superficies.

“Queremos tener los mejores resultados en las mejores instalaciones que se pueda, por eso sólo se va a ingresar con el lápiz 2 ½, goma y sacapuntas, incluso se está pidiendo que no lleven mochilas ni bolsas”, dijo.

Asimismo, indicó que también se tienen preparados los mecanismos en caso de detectar a algún alumno con síntomas sospechosos, el cual consistirá en el aislamiento del alumno hasta que llegue su padre, madre o tutor para llevarlo a su domicilio o a algún servicio de salud.

Romero Mayo recordó que se tendrá asistencia de elementos de seguridad pública y tránsito de los municipios, con el fin de evitar que los padres de familia ocasionen aglomeraciones en las inmediaciones de los planteles.

Debido a que los municipios de Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad concentran el 69.5% (13 mil 505) de los jóvenes que serán evaluados, se determinó dividir la aplicación en dos fechas: 29 y 30 de agosto.

“En la zona sur no va a haber necesidad de aplicar ese día, porque lo vamos a estar cubriendo desde un principio, por lo que Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Tulum y Lázaro Cárdenas, prácticamente sólo serían tres municipios en la zona norte”, dijo.

DATOS

-Los planteles estarán abiertos desde las 6:00 horas

-Habrá filtro de acceso con toma de temperatura y aplicación de gel antibacterial al 70%

-Deberán usar cubrebocas en todo momento, sino se otorgará uno en el lugar

-Evitar tocarse la cara

-Los padres de familia deberán retirarse de las instalaciones y alrededores de los planteles

Logística de ingreso:

-Los aspirantes deben llegar 30 minutos antes y tener a la mano su pase de examen o folio de registro

-Portar sólo lápiz número 2 1/2, sacapuntas y borrador

-Deberán pasar por el filtro de acceso para toma de temperatura

-Al ingresar tendrán que respetar la distancia de 1.50 metros entre compañeros y personal

-Dirigirse al salón correspondiente y evitar tocar barandales u otros objetos

-Respetar el orden de las sillas

-No intercambiar o prestar objetos

-Evitar -en la medida de lo posible- utilizar los servicios sanitarios

-Al finalizar, hacer entrega de la prueba y salir de las instalaciones, no se permitirá quedarse en los pasillos.

Casos sospechosos

-En caso que un alumno supere los 37.5° de temperatura será dirigido a una estancia aislada

-Se notificará al padre o tutor para que sea dirigido a su domicilio o a los servicios médicos

-La asignación de su espacio se realizará en el proceso de reasignación en el mes de septiembre

Horarios

29 de Agosto: 8:00 a 12:30 horas/ 14:00 a 18:30 horas

30 de agosto: 8:00 a 12:30 horas/ 14:00 a 18:30 horas

Sedes que aplicarán el 29 de agosto:

Benito Juárez

Bachillerato Modular Cecyte Cancún I

Bachilleres Cancún IV

Bachilleres Cancún II

Bachilleres Cancún Tres Bonfil

Bachilleres Cancún I

Cbtis No. 111 "Leona Vicario"

Cecyte Plantel Cancún I

Cecyte Plantel Cancún II

Cecyte Plantel Cancún III

Cecyte Plantel Cancún IV

Conalep Cancún I

Conalep Cancún II

Conalep Cancun III

Cetmar No. 41

Cbtis No. 272

Telebachillerato Comunitario Colonia Avante

Telebachillerato Comunitario Colonia Tres Reyes

Solidaridad

Cecyte Plantel Playa Del Carmen I

Cet Del Mar Playa Del Carmen No.36

Bachilleres Playa Del Carmen

Cecyte Plantel Playa Del Carmen II

Conalep Playa Del Carmen

Emsad Puerto Aventuras

Othón P. Blanco

Álvaro Obregón / Conalep Extensión Académica Río Hondo

Caobas / Emsad Caobas

Carlos A. Madrazo / Bachilleres Carlos A. Madrazo

Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sámano De López Mateos

Chetumal / Bachilleres Chetumal Dos

Chetumal / Cbtis No. 214 "Ignacio Allende"

Chetumal / Cbtis No. 253 "Miguel Hidalgo y Costilla"

Chetumal / Cecyte Plantel Chetumal

Chetumal / Cet Del Mar No. 10

Chetumal / Conalep Lic. Jesús Martínez Ross

Chetumal/Cbta No. 11 "Dr. Enrique Barocio Barrios

Josefa O. De Domínguez / Emsad Josefa O. De Domínguez

Mahahual / Emsad Mahahual

Nicolás Bravo / Bachilleres Nicolás Bravo

Othón P. Blanco / Bachilleres Chetumal Uno

Rio Hondo / Bachilleres Río Hondo

San Pedro Peralta / Emsad San Pedro Peralta

Telebachillerato Comunitario Allende

Telebachillerato Comunitario Felipe Ángeles

Telebachillerato Comunitario Juan Sarabia

Telebachillerato Comunitario La Unión

Telebachillerato Comunitario Luis Echeverría Álvarez

Telebachillerato Comunitario Sergio Butrón Casas

Telebachillerato Francisco Villa

Telebachillerato Jesus Gonzalez Ortega

Telebachillerato Ramonal

Sedes que aplicarán el 30 de agosto:

Benito Juárez

Bachilleres Cancún Cuatro

Bachilleres Cancún Dos

Bachilleres Cancún Uno

Cbtis No. 111 "Leona Vicario"

Cecyte Plantel Cancún I

Conalep Cancún II

Conalep Cancún III

Cozumel

Bachilleres Cozumel

Cbtis No. 028 "José Vasconcelos"

Solidaridad

Cecyte Plantel Playa Del Carmen I

Cet Del Mar Playa Del Carmen No.36

Bachilleres Playa Del Carmen