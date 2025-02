Cancún: protestan colectivos de personas desaparecidas en Q. Roo

Dos colectivos integrados por familiares de personas reportadas como desaparecidas se manifestaron hoy en Cancún.

La primera protesta comenzó a las 10 de la mañana, cuando integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Isla Mujeres bloquearon dos carriles a la altura de la casa de gobierno de la zona hotelera, en apoyo a Damaris Lagunes Reyes, quién acusa omisiones en su denuncia por presunto abuso sexual a un familiar suyo, que es menor de edad.

Deysi Blanco, presidenta de dicha organización, comentó que la razón del bloqueo es que se han violentado los derechos del hijo de Luz María Lagunes Reyes, una mujer reportada como desaparecida desde 2017, por lo que el menor quedó bajo cuidado de Lagunes Reyes, quien sufrió abuso sexual

“El responsable (Martín “N”) está encerrado, pero está pagando mucho dinero para que no sea sentenciado y su carpeta no siga. Por eso estamos acompañando a la señora Damaris, que es tía del niño afectado. Nos dijeron que se iba a resolver y resulta que ahora no hay avances y por eso se tomó la zona hotelera”.