México: Grandes standuperos invitan a divertirse "Por si no hay 2021"

Cancún.- Cuatro comediantes se unen para despedir el 2020 con un show de Stand Up sin precedentes. Porque después de un año terrible no nos queda más que reírnos un poco. En exclusiva para Novedades Quintana Roo, Leye nos cuenta de que va este espectáculo en el que se despejarán algunas dudas como ¿cuándo habrá vacuna? ¿Qué es la nueva normalidad? ¿Cómo van a celebrar la navidad Belinda y Nodal ?, y muchas cosas más.

"Este año fue una catarsis buena, entre los memes, los chistes, los videos de comedia fueron una válvula de escape para todo lo que está pasando y este show también ayuda una hora y media a olvidar un poco lo que vivimos", reflexiona la standupera Leye acerca del show “Por si no hay 2021”.

Este proyecto de comedia fue grabado cuando se relajó un poco el confinamiento y cuenta con la participación de cuatro comediantes: Horacio Almada, Eduardo Talavera, Esewey y Leye, quien nos da más detalles.

“Somos cuatro comediantes que llevamos cerca de 10 años haciendo comienda, los cuatro que participamos en este proyecto comenzamos con los primeros micrófonos abiertos en México, eso nos abrió la puerta a otros escenarios de lo que hacemos hoy en día, es por eso que hoy nos juntamos para hacer este especial “Por si no hay 2021” en el que cada quien hace una rutina de 20 minutos para hablar de sus experiencias, pasando por la pandemia claro y nuestras vivencias ”, expresó Leye,

“Horacio, Talavera, Alejandro Marín y Kall, mejor conocido como Estewey y yo, expresamos nuestra manera de ver la vida en un show que dura una hora y media más o menos y estará disponible del 30 de diciembre al 3 de enero a través de la plataforma Teatrix, que se encarga de llevar teatro a la sala de las casas ”.

El show que será transmitido fue grabado en vivo con muy poca afluencia de gente, cuando comenzaban a reactivarse los espectáculos presenciales en la Ciudad de México, claro antes de que volvieran al semáforo rojo.

“Fue una experiencia complicada pues el público tenía cubrebocas y no escuchábamos sus risas, fue un reto pero emocionante porque después de tener muchos shows con zoom, con público que tiene cámaras y micros apagados, que no sabemos si les está gustando el show, si se están riendo o no, muchas veces el público marca cada rutina; sin embargo, este show fue diferente y especial por tener al público con nosotros, lo que nos da fuerza para seguir adelante ”, puntualizó Leye, quien además busca llevar buen humor al público sabiendo la falta que nos hace en estos días de incertidumbre.