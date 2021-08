En los últimos años, el actor Alberto Agnesi ha dejado en segundo término la actuación debido a que el mundo empresarial le ha sonreído, su marca de tequila Señor de los cielos cada vez se consolida más en el mercado tequilero, por lo que Agnesi asegura romperá sus propias marcas para poder continuar con el apasionado mundo de la televisión.

Alberto Agnesi ha invertido los últimos cuatro años de su vida a impulsar su negocio tequilero en Estados Unidos. Con tal éxito, que ha logrado que “Señor de los cielos” haya vendido más de 20 mil cajas, lo que hace pensar al actor y empresario que, en breve, podría alcanzar la cifra de 175 mil cajas anuales, marca impuesta por el actor George Clooney con su propio destilado.

Por esta razón, Agnesi ha trabajado poco en lo que más le apasiona, que es la actuación; aunque no la ha dejado por completo. Ha participado como actor en “Doña Flor y sus dos maridos”, “La jefa del campeón” y “Operación Pacífico”.

“Quiero trabajar más duro con esto del tequila; quiero generarme recursos para no tener que angustiarme si me llaman para una telenovela o una película; no puedo depender de eso; al contrario, quiero generar el dinero que me permita estar cómodo y poder elegir los proyectos que en verdad quiero y me apasionen; quiero producir más cine, más teatro, y para eso debo consolidar mi tequila, que ha tenido muy buena aceptación en Los Ángeles y en Chicago, las dos ciudades donde he estado trabajando arduamente desde hace 4 años”, dijo el actor.

Agnesi admite que han sido cuatro años de trabajo intenso, y agradece la ayuda y el apoyo que le ha brindado su socio y amigo Jorge Cueva, conocido como “Mr. Tempo”, quien es socio de “Señor de los cielos” y con quien Alberto planea producir una película.

“Aun no podemos hablar mucho del proyecto, pero es seguro que se hace este año; actores mexicanos, actores estadounidenses, porque además de Mr. Tempo, se sumará al proyecto Ellie Samaha, quien tiene en su haber más de 83 películas producidas en Hollywood, y con quien el empresario Jorge Cueva lleva una estrecha relación de amistad y son socios en diversos negocios en Estados Unidos.

“Aún no podemos adelantar nada del elenco, de la historia ni detalles de producción, pero será una grata sorpresa para muchos”, dijo Agnesi, quien ha producido cine en México: “Nómadas”, “Viernes de ánimas”, “Luna de miel” y “De las muertas”, además de diversas puestas teatrales, como “Cash”, “La monarquía casi perfecta”, “El ornitorrinco” y “Proyecto Chéjov Vanya”, entre otras.

Asociado con el maestro tequilero Enrique Legorreta, el empresario Alberto Agnesi dijo que dedicará el resto del año a promover su destilado en otras ciudades de EU, alternando con la preproducción de la película que plantea.