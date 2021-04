Alberto Vázquez festeja a las mamás con gran concierto

Cancún.- Una vez, la plataforma e-ticket será la plataforma que reciba a la tan querida estrella del rock Alberto Vázquez en un segundo concierto virtual, esta vez dedicado a las mamás en su día. En conferencia de prensa, el cantante dio los pormenores del show que se llevará a cabo el próximo 7 de mayo.

“Es un día muy importante para todos nosotros, el Día de la madre, que es lo más importante que tenemos en la familia, entonces este 7 de mayo a las 9 de la noche, tendré el gusto de hacer un streaming para todas las madres, será una presentación muy bonita porque a lo largo de mi carrera sé que canciones son las que les gustan como Significas todo para mí, Pecador, Olvídalo y muchas canciones bonitas que cantaré esa noche”, refirió el legendario cantante, quien se dijo dichoso de cantar a las mamacitas de latino américa.

“El show anterior fue un recordatorio de cómo empecé mi carrera cuando no tenía ninguna canción grabada, cómo le hice para darme a conocer, en este concierto es algo diferente y muy especial porque será dedicado a lo más importante que tenemos que es la mamá, ella ya no está conmigo pero sé que seguro me está viendo, me trae muy lindos recuerdos de cuando empecé, me di el gusto de verla feliz al verme realizado, ya en una gira, viéndome cantante, en una película, desgraciadamente ella se me fue muy pronto, tenía 45 años, yo 25, por eso es muy especial este día, cantaré una canción que le hice a mi madre llamada Desencadena mi corazón”.

Destacando su originalidad, Alberto Vázquez asegura que no ha sido fácil pero ha logrado reinventarse y mantenerse en el gusto del público.

“Ha sido difícil adaptarme a los streaming, pues no es lo mismo salir al escenario y encontrar de frente al público a salir y no encontrar a nadie, pero tenemos que adaptarnos a esta nueva era que estamos viviendo, no podemos quedarnos atrás, la manera de poder platicar con el público es esta, esperemos que en un futuro próximo volvamos a la normalidad por los músicos, por la gente de teatro y por todos los que vivimos de esta industria”, dijo.

Durante la charla con los medios, Vázquez, a sus 81 años, dijo sentirse orgulloso de mantenerse vigente en el gusto del público y de las nuevas generaciones, además de tener las mismas ganas de siempre en cada una de sus presentaciones, con la misma fe y la intención de seguir aprendiendo.