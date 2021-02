Alejandro Vargas prepara expo en Cancún inspirada en los manglares

Cancún.- El ceramista cancunense Alex Vargas prepara la exposición “Entre manglares”, con la que pretende sensibilizar al espectador de la importancia del cuidado de los humedales y manglares del estado a través de bellas piezas de cerámica. Esto se llevará a cabo el próximo 12 de febrero en la galería de Artiiis Academy en la SM 30 de Cancún. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, el ceramista comparte los detalles de este evento que se realizará bajo todos los protocolos de sanidad necesarios.

“La exposición se llama “Entre Manglares” y estará en la academia de artes Artiiis en la avenida Yaxchilán, consta de varias piezas de cerámica de alta temperatura inspirada en los manglares de la Laguna Nichupté y de toda la península. El objetivo de este proyecto es sensibilizar a las personas y recordarles la importancia que tienen estas especies y que están en peligro de extinción”, detalló Alex, quien busca a través de su trabajo recordar lo hermoso que es el manglar, que debemos respetarlo, valorarlo y quererlo, pues es parte del ciclo de la vida.

En cada pieza de cerámica plasma la magia de los manglares y humedales. (Cortesía)

“En mi trayectoria de 15 años en la cerámica y como diseñador industrial, siempre busco temas que inspiren, a veces son algunos muy superficiales, pero en esta ocasión quise expresar un poco de lo mucho que siento al acercarme a la naturaleza de Cancún, tengo ya 12 años viviendo aquí y nunca me había dado la oportunidad de demostrar a través de mi arte y de mi trabajo lo mucho que me importa y me gusta este lugar, así que me acerqué con Artiiis para hacer esta exposición de cerámica por lo manglares”.

De que va “Entre manglares”

La exposición de Alex Vargas estará compuesta de 30 piezas de cerámica de alta temperatura, esculturas, piezas torneadas, jarrones y floreros, dos ensambles en los muros principales, uno inspirado en el agua y otro en los humedales de la península, “los humedales color rojo y amarillo con las tonalidades azul profundo de las aguas que tenemos en la laguna. El resto del espacio habrá jarrones, floreros y esculturas que manejan en todas sus formas los manglares”.

Para el fundador del estudio Pájaros de Barro “Entre Manglares” es una obra completamente íntima y personal que ha decidido mostrar al mundo.

“Para mí es muy importante sacarla mi obra del taller, es un momento en el que uno se desnuda un poco, es una ceremonia de expresión, es una catarsis que decidí compartir”, concluyó.