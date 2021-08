Como lo dijo desde que comenzó su carrera, Alex Fernández llegó a revolucionar el género regional mexicano pero sin perder la esencia de sus raíces, así lo demuestre en esta nueva etapa musical y con este sencillo llamado Buscando el olvido, en el que trabajó al lado de Edén Muñoz de la agrupación Calibre 50. En entrevista para Novedades Quintana Roo, comparte los detalles de esta alianza musical y las sorpresas que prepara para sus fans.

¿Cómo empieza Alex Fernández esta evolución musical con sonidos de mariachi?

¿Cómo ha sido el reto de innovar haciendo música sin romper la tradición del regional mexicano?

“Ha sido un gran reto, la verdad hemos cuidado mucho los detalles de no perder la esencia de lo mexicano, desde un principio que empecé mi carrera dije que quería refrescar y revolucionar el mariachi, con esta colaboración quedó algo muy interesante, eso sí respetando y cuidando mucho los límites de lo mexicano”, refirió Alex .

¿Cómo fue la filmación del video en “La Occidental”, cantina con larga historia en tu tierra, Guadalajara?