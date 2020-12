México: Alexandra Beffer promueve el empoderamiento femenino en nuevo programa en línea

Luego de sobreponerse a una fuerte depresión y remontado los obstáculos de su ceguera, la actriz y conductora Alexandra Beffer ahora ofrece conferencias motivacionales en colaboración con el DIF del estado de México para apoyar a quienes han tenido experiencias similares; sin embargo, la madre de todas sus batallas es la discriminación laboral de la que ha sido víctima desde el 2012, cuando la locutora, comunicadora y actriz perdió la vista.

Con cinco proyectos radiofónicos en su carpeta y listos para echarse a andar, Beffer se ha topado con el rechazo cada vez que presenta esos programas a las radiodifusoras: “Algunos me dicen de manera amable que no tienen las condiciones para trabajar con personas con discapacidad, pero hay otros que me dicen que me ubique... que estoy acabada”. Y ese rechazo sucede en cuanto se dan cuenta de que Beffer tiene discapacidad visual. “Es horrible”, resume.

Pero puesto que venció a la depresión (que la llevó incluso a un intento de suicidio), Alexandra tiene claro que el rechazo laboral no la derrotará y por tanto ha creado su propio medio: utilizó su Instagram para generar dos programas, “Mujeres en acción” y “La hora del té con la Beffer”.

El primero de ellos se transmite en vivo cada sábado a las 12 del día y tiene un objetivo central: El empoderamiento de la mujer en cualquier circunstancia y a cualquier nivel socioeconómico y cultural”.

En palabras de Beffer, se trata de “un programa motivacional para el desarrollo integral de las mujeres, en el cual presentaremos historias de verdaderas guerreras que han vencido las adversidades y han logrado salir adelante, sin perder el optimismo y la ilusión por vivir”.

Pero “Mujeres en acción” no se queda solamente en la palabra, sino que, como su nombre lo indica, pasa al activismo social: se dan talleres y se canaliza para ayuda sicológica y legal. En una frase, “se empodera a las mujeres”.

“Son mujeres que han tenido una vida dramática, pero mantienen un optimismo valiente, unas ganas por vivir… y que han encontrado alternativas para salir de estas situaciones en la pandemia”.

Además, de lo que hace con “Mujeres en Acción”, Alexandra trabaja también con niños ciegos. Cuando ella perdió la vista en 2012 a causa de un deterioro de sus corneas (“simplemente mis ojos murieron”), entró en una depresión, cayó en un intento de suicidio y se sometió a decenas de operaciones. Pero lo que la salvó fue “Vemos con el corazón”, institución que apoya a personas ciegas a hacer una vida cotidiana normalizada.

Ahí Beffer conoció historias como la de un niño que quedó ciego porque a los 16 años lo secuestraron y le sacaron los ojos para el mercado de tráfico de órganos.

Y finalmente, Beffer todavía se da tiempo para tomar té por las noches y compartir experiencias en su Instagram con el programa “La hora del té con la Beffer”, a las 21:00.

“Lo que hacemos ahí es hablar sobre esta nueva condición de aislamiento y cuarentena que nos ha afectado. Todos tenemos necesidad de escucharnos, platicar, comunicarnos. Eso hacemos, hemos hablado sobre la amistad, la soledad, cualquier tema que nos pueda ayudar a sobrellevar la pandemia”, puntualizó.