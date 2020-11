México: Alexis Ayala goza dar vida a Artemio Cabrera en su nuevo proyecto

Cancún.- Es poderoso, guapo, adinerado y padre de dos hijas. ¿Qué más puede querer Artemio Cabrera? La respuesta es simple: Quiere más, lo quiere todo y este personaje ambicioso es interpretado por Alexis Ayala, quien asegura haber creado un excelente villano para esta nueva aventura que es Quererlo Todo.

La nueva telenovela del productor Ignacio Sada está rodeada de grandes talentos como Alexis Ayala, quien está convencido de que en la vida real todos tenemos un "Artemio interno" y que siempre hay un momento en que la ambición nos domina.

“Somos unos eternos inconformes. Cada vez que alcanzamos un objetivo en la vida, parece que no es suficiente y queremos más. A veces, incluso, teniéndolo todo, no estamos conformes; hay momentos en los que ni siquiera sabemos lo que queremos ”, detalló Ayala acerca de este nuevo personaje que ha ido construyendo poco a poco y detalladamente.

El nuevo melodrama de Televisa “Quererlo todo”, está ubicado en un pueblo llamado El Rosario, donde Artemio es alcalde. “Aquí se hace lo que yo mando”, dice el personaje en uno de los avances de la telenovela.

“Es un hombre mujeriego, poderosos y corrupto”, dice Alexis. “Pero también tiene un profundo amor por sus hijas”.

Esta dualidad es con la que el actor ha construido este villano, al que considera entre los tres mejores personajes que le han tocado interpretar en su carrera.

“Mi trayectoria en televisión siempre se ha centrado en los antagonistas. Me gusta ser el malo de las historias ”, dice al recordar que, desde hace 30 años, efectivamente, ha hecho la vida imposible a las protagonistas de las telenovelas, desde que actuó como aquel abogado sin escrúpulos que quería robar una herencia en“ Agujetas de color de rosa ”, en 1990.

“Y siempre los he actuado con rigor. No me gusta usar la palabra acartonado para mis personajes de telenovelas porque, detrás de cada uno de ellos, he hecho un trabajo que los lleva a conectarse con el público. Pero es cierto que algunos villanos son más complejos que otros. Y Artemio es de los que más me han exigido, sin duda ”.

Quererlo Todo se estrena este 9 de noviembre a las 3:30 de la tarde y el elenco es encabezado por Michelle Renaud y Danilo Carrera, mientras que en la parte de los primeros actores están Manuel Ojeda y Olivia Bucio, entre muchos otros grandes talentos.