El rostro de Ana Valeria Becerril cada vez es más conocido en la pantalla, ha consolidado cada uno de sus pasos con proyectos que tienen un mensaje que compartir o la fuerza que desea proyectar como actriz. Para Ana Valeria Becerril su camino por el mundo de la actuación ha sido afortunado, pues siendo tan joven ha aprendido de los grandes, así lo comparte en una amena charla con Novedades Quintana Roo.

“Me siento muy afortunada con la carrera que he llevado, siendo tan joven he tenido la oportunidad de trabajar con mucha gente que admiro, hacer proyectos muy bonitos y que a la gente le gusten, que es mi mayor satisfacción, espero poder seguir haciendo el trabajo como lo he hecho hasta ahora, cada vez con proyectos más padres, que tengan más alcance y hasta donde dé”, reflexionó la actriz, quien recientemente estrenó en Blim la conmovedora película Los días que no estuve, filmada a finales de 2019.

LOS DÍAS QUE NO ESTUVE - 7 (Medium)

“Es una película en la que es imposible no llorar, Los días que no estuve habla de segundas oportunidades, de lo que significa el perdón y estoy muy contenta de ser parte de este proyecto. Cada vez me convenzo más de que los proyectos y los personajes llegan en su debido momento, a enseñarme algo, tal vez no estaba en el mejor momento de ese año y me llegó esta película, leí el guion, me pareció precioso y cuando me dijeron que se grababa en las playas de Oaxaca dije –dónde firmo-“, refirió Ana Valeria, quien considera fue un rodaje padrísimo y un elenco de ensueño.

“Compartir pantalla con Martín Altomaro, José Sefami y otros grandes actores de una larga trayectoria, yo como la joven llegaba un poco intimidada pero nada, son súper compañeros, la verdad es que logramos hacer un equipo padrísimo y logramos una película muy bonita. Mi personaje aprende a perdonar, reflexionando cuales son los límites del perdón, la verdad todo muy lindo”.

Va por personajes sin estereotipos

“Busco personajes reales, en México todavía caemos en estereotipar personajes femeninos, me interesa hacer personajes complejos, lo más apegados a la realidad que se pueda. Estoy contenta haciendo cine y series, me apasiona mucho el teatro pero no estoy cerrada a las telenovelas, creo que en cualquier tipo de formato se puede contar una buena historia”, expresó contenta la actriz, quien va consolidando de manera exitosa su carrera artística.