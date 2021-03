Andy Zuno muestra una nueva faceta con Lo que hicimos ayer

Cancún.- Después del lanzamiento de temas como NMEN: No me extraña nada, En la Intimidad, A veces, y el más reciente “Mátame” Andy Zuno regresa con una propuesta diferente y arriesgada. Bajo la producción de Live Sessions México y la colaboración con dos jóvenes productores: Eric Girón y Mika Sanz Andy lanza “Lo que hicimos Ayer” ft. JOMB una rola con esencia urbana pero con el guiño de pop que lo caracteriza. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, el cantante y actor comparte los detalles de cómo incluyó un género nuevo en su carrera.

“Emocionado con este nuevo lanzamiento, espero que la gente comulgue con él, que lo escuche, lo comparta y demás. Esta pausa en el mundo nos permitió explotar nuestras capacidades de distintas maneras y nos obligó a no detenernos, el arte encontró su salida en la música y es lo que nos ha mantenido a flote a todos en cuestión de entretenimiento, conciertos, teatro, audiovisuales, los streamings, en mi caso el año pasado para mi fue construir y he venido lanzando un sencillo casi cada mes, este es mi segundo lanzamiento del año”, nos contó Andy, quien tiene como objetivo completar un álbum de 11 temas para el verano.

“A partir de una situación como la que hemos vivido, le agradezco al arte poder sacar este nuevo sencillo llamado “Lo que hicimos ayer”, hace un año, los chavos de Live Sessions México me hablaron y me comentaron que me habían compuesto una canción con base urbana, cuando me mandaron el tema me emocionó muchísimo que hicieran una canción pensada en mí, porque les gusta mi trabajo, lo que hago y construir un proyecto a partir de eso me pareció maravilloso, además de que experimento con sonidos nuevos”, expresó Andy, quien a lo largo de su carrera ha manejado todos sus temas en la línea del pop y ahora incursiona en el urbano.

“Yo no conecto con las letras burdas o demasiado explícitas, pero es un género que respeto, no consumo, no escucho pero no ocupo mi tiempo atacando a nadie, nunca haré algo que no vaya conmigo solo por la necesidad de figurar; sin embargo, trato de fusionar mi pop con el urbano y lo que resultó en este tema me tiene muy contento”, expresó Andy, mientras trabaja arduamente para ir sacando sencillo por sencillo en los próximos meses para completar el que será su nuevo disco.

Por ahora no hay streamings para Zuno

“Confío mucho en que las cosas cuando se dan fáciles son, cuando se complica no las forzó, así que espero que ahora que esté el disco completo hacer un concierto para presentarlo en su totalidad, con músicos en vivo, invitados y hacer un híbrido, tener gente en vivo y transmitirlo en streaming, ya que nada se compara con compartir un en vivo con el público”, puntualizó el cantante.