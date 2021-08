Fascinada por prestar su voz a la bella Marta en la recién estrenada película animada Vivo, Aranza comparte con Novedades Quintana Roo la gran experiencia que vivió al retomar el doblaje 23 años después, además de la satisfacción que le da su programa en TV Mexiquense y lo nuevo que tiene preparado en el ámbito musical.

“Me emocioné muchísimo cuando me invitaron a hacer Marta porque me relaciona muchísimo con lo que viven ellos como pareja, se me hace muy bonita la historia, lo que sí nunca pensé que tendría que hablar como cubana, pero salió bien, tuve una coach muy buena que cuidó mucho mi acento para que no se escuchara estereotipado ni faltar el respeto a los cubanos”, refirió Aranza, quien reveló que el personaje hace de cierta manera un cariñoso homenaje a la gran Celia Cruz.

En 1988, Aranza formó parte del soundtrack de la película animada “El príncipe de Egipto” de Dreamworks con el tema “Milagros tu verás, Si tienes fe” y prestó su voz a Séfora, esposa de Moisés, ahora 23 años después, es elegida para compartir su talento a un personaje animado, una gran experiencia que trajo a la actriz mucho aprendizaje.

“En aquella ocasión la película era más solemne, no tenía la festividad de Vivo, la música tiene un sabor impresionante, no es fácil darle vida a un muñequito y hacer que su expresión sea congruente con lo que la gente está escuchando y ese, creo, es el mayor reto del doblaje. Lo que me sorprendió con Marta y Vivo es que tienen expresiones tan independientes que parece que los dibujos están vivos y aun así es un reto muy padre que disfruté muchísimo. Fue fantástico reafirmar que el poder de una voz puede comunicar diversas sensaciones, la respuesta del público ha sido muy bonita hacia mi personaje”, dijo.

Aranza compartió que después de este personaje, le encantaría continuar prestando su voz y crecer en el mundo del doblaje.

“Gaby Cárdenas fue quien me invitó a hacer estos personajes tan importantes, después de Marta le dije –no te esperes a tener “el personaje”, llámame para seguir explorando este trabajo – porque esta vez aprendí muchísimas más cosas y realmente lo disfruté, es muy parecida la experiencia cuando actúo un personaje, espero que me sigan llamando aunque sean participaciones pequeñas. El aprendizaje fue mucho pues la manera de grabar es muy diferente ahora que hace 20 años. Me sorprendió lo mucho que ha cambiado la tecnología y ahora valoro mucho más este trabajo”, refirió.

Además de este gran acierto en el mundo del doblaje, Aranza continúa como conductora de su programa de entrevistas Noches en vela, con el que está cumpliendo un año con éxito y con una audiencia en ascenso, a pesar de lo complicado que ha sido tener grandes invitados en pandemia, aseguró la bella cantante, quien reveló que viene nueva música.

“Tengo muchas ganas de seguir haciendo música, tengo varias canciones listas para lanzar, tanto inéditas como conocidas pero quiero ser muy cautelosa, porque es incierto lo que pasa con la industria, tengo ganas de hacer una presentación bonita, abierta al público pero si veo que esto no se mueve, ya me tocará lanzar un sencillo en las plataformas para mi público que de pronto cree que dejé la música, busco reactivar el show para toda mi gente, músicos, técnicos y demás, aunque eso conlleva un riesgo, prefiero esperarme un poco”, puntualizó Aranza.