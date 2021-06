Diez días de lo mejor del cine en el sureste

Con el objetivo de descentralizar la oferta fílmica, Árbol Rojo celebra su cuarto aniversario con la iniciativa “Todos los caminos llevan al sur”, la cual exhibirá de manera presencial en Chetumal y Bacalar y virtual a través de Cinépolis Klic, grandes obras fílmicas que muchas veces no llegan al sureste, esto con el apoyo de IMCINE y del Instituto Quintanarroense de la Juventud. En conferencia de prensa, sus creadores compartieron con Novedades Quintana Roo los detalles de esta muestra.

“La programación de este año comprende 11 películas (nacionales e internacionales) que se centran en 4 ejes: La diversidad, el cine fantástico, migración, y la juventud. La apuesta de este año fue por generar nuestra propia programación enfocada en nuestra idea por la descentralización”, detalló Alejandro Silveira director de la iniciativa a la cual se suma el Festival de cine de Los Cabos, el Festival Internacional de cine de arte contemporáneo de la Ciudad de México, Black Canvas y Cinépolis Klic.

Dentro de la plataforma de Cinépolis Klic habrá un apartado especial denominado Árbol Rojo en donde se alojarán los títulos de esta exhibición de manera gratuita para los usuarios, así lo refirió Marco García de la Cruz, director general de la compañía.

La programación virtual esté conformada por cintas mexicanas que se han presentado en diferentes festivales internacionales y nacionales en el último año: “Yermo” (2020) del director Everardo González, “La mami” (2019) de la directora Laura Herrero Garvín, “Hijo de Monarcas” del director Alexis Gambis y “Los lobos” (2019) del realizador Samuel Kishi. Así como los estrenos en México de “The Surrogate” (2020) del director Jeremy Hersh y “My Heart Can’t Beat Unless You Tell It To” (2020) de Jonathan Cuartas, dos propuestas completamente distintas, una de cine fantástico y otra de tema social.

Además, al día siguiente de la proyección de cada una de las películas se llevarán a cabo charlas con parte del elenco y con personajes de la industria como Joaquín Cosío, Vadihr Derbez, Bruno Santamaría, Santiago y Mariana Arriaga, Rodrigo Ruiz Patterson, Sandra Luz López Barroso, Adriana Otero Puerto y David Zonana, entre otros.

Y para cerrar con broche de oro, en conjunto con la agencia de comunicación creativa Mantra se ha preparado el taller de Introducción a la fotografía de producto y diseño de set, impartido por su coordinador audiovisual, Elias Avilez y la set designer Aura Barbachano. Este taller presencial de dos días (sábado 3 y domingo 4 de julio) está pensado para jóvenes de Quintana Roo que buscan crear escenas fotográficas de producto a partir de la implementación de procesos creativos desde la planeación, diseño de set, el photo shoot hasta la post producción.