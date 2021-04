Cancún.- Este jueves 22 de abril ve la luz la película escrita por el actor y productor musical en conjunto con la cineasta Mariana Chenillo, con la que buscan destacar el amor a la vida y generar empatía ante las personas con alguna discapacidad. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, el actor comparte los detalles de este gran proyecto protagonizado por Bárbara Mori y José María de Tavira.

“Todo lo invisible es un proyecto muy especial para mí y para Mariana la escritora, ya llevábamos dos años de generar, se iba a estrenar el año pasado pero se soltó la pandemia y bueno ahora estamos contentos de que Cinépolis está implementando grandes protocolos que hacen la diferencia para poder ir al cine y disfrutar de esta película, que pienso pega en un lugar muy interesante en este año pandémico ”, expresó Ari, contento del estreno y de compartir el trabajo con Bárbara Mori, José María De Tavira, Silverio Palacios y el gran elenco que integra esta película.

Todo lo invisible fue escrita por Mariana Chenillo y Ari Brickman hace algunos años, se filmó en 2019 y es hasta este jueves 22 de abril que verá la luz en las salas de cine con 400 copias para toda la república mexicana.

“Para Mariana es un asunto muy íntimo porque hace unos años tuvo desprendimiento de retina, tiene problema en sus ojos y es un tema que ella tocar y que lo escribimos juntos, porque además de generar conciencia en torno a ese tipo de discapacidad, podíamos hacer una película, una historia con muchas capas de las relaciones humanas, la filmamos en el 2019, la terminamos a principios de 2020 y nos agarró la pandemia, la última semana la terminamos a distancia pero hasta ahora pudimos estrenarla, gracias al esfuerzo de Cinépolis que está invitando a la gente a volver al cine sin riesgos ”, dijo Ari.

Dar vida a Jonás le dejó un gran aprendizaje

Jonás es un dentista de la Ciudad de México, padre de familia, que en un leve accidente pierde la vista y ahí comienza la travesía y la negación de su padecimiento.

“Al documentarnos con personas generosas de compartirnos historias similares, descubrimos este asunto que cuando nos pasa algo así, lo primero que sucede es la negación. En el caso de Jonás, su esposa, su familia y la gente que lo rodea no lo dejan escapar, fue toda una construcción de personaje muy interesante, cuando se subió Bárbara Mori al barco como mi esposo lo trabajamos juntos, ella me ponía cinta en los ojos y me sacaba a pasear, a vivir experiencias ya tratar de meternos en ese lugar tan complicado de lo que está atravesando esta pareja, ha sido un trabajo que vale la pena ver, tiene mucho humor y una construcción que conmueve y te deja pensando varios días ”, refirió el actor, quien busca dejar un mensaje de amor a la vida y empatía.

Actualmente Ari promociona el estreno de Todo lo invisible, además de sentirse orgulloso por involucrarse en todo el proceso y ser parte de la banda sonora, ya que una de las canciones es suya.

“Estoy escribiendo otra película con Mariana, estoy escribiendo una serie y comienzo otra como actor. Sigo haciendo música y este jueves también sale el soundtrack de la película con una canción que hice que se llama “Mirar la luna”, mientras tanto los invito a que vayan y si les gusta la peli la recomienden ”, concluyó.