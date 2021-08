Con una larga trayectoria en el mundo de la composición y luego de colocar grandes temas en voces de Julión Álvarez, La Arrolladora Banda El Limón y Lupillo Rivera, entre muchos otros durante más de 25 años, don Ariel Barreras regresa a la escena musical como intérprete de una bella historia de amor, “Mi Potro” es su más reciente sencillo y en exclusiva para Novedades Quintana Roo, comparte los detalles de este lanzamiento.

“Pocas veces grabo canciones de otros, pero me topé con un compañero que le gusta componer e hicimos coautoría, él es Reyner Plancarte, con este tema retomamos la idea de contar una historia, me aventé a grabarla con el mariachi Los Caporales de Los Mochis, y estoy contento de promocionar este nuevo tema, queremos defender ese folclor mexicano que nos identifica por todo el mundo, historias reales de la vida, el mariachi y demás, siempre he defendido el romanticismo, siempre el hablar bonito a la mujer, lo romántico es lo que dejo en mis canciones, las cuales han penetrado en el gusto del público y ahora yo estoy dándole fuerte a la cantada” ,

“La satisfacción que se siente cuando a uno lo presentan como compositor es mucha, pero el estar cantando mis canciones y presentándome en los lugares hace que la gente conozca quien está detrás de esas letras que han sonado en voz de otros cantantes o agrupaciones y es bonito que sepan que yo las escribí” , expresó el genio detrás de éxitos como Deja de Banda El Recodo, Concédeme de Julión Álvarez, Profundamente junto a El Coyote y La llamada de mi ex de La Arrolladora, entre muchas otras.

“He acumulado muchísimas canciones, compongo desde los once años, tengo más de dos mil canciones, no me alcanza la vida para grabarlas yo solo, sigo dándole a las agrupaciones, yo grabo las que me queden a la voz, gracias a Dios tengo una buena cantidad de rolas para estar repartiendo a varios artistas, próximamente Pedro Fernández les va a dar una sorpresa, va a estrenar un tema mío, La Arrolladora Banda El Limón también está a punto de lanzar unas nuevas canciones” , expresó y reveló que se quedó con ganas de que le grabara alguna de sus canciones Vicente Fernández y los Tigres del Norte pero no quita el dedo del renglón, mientras tanto disfruta su faceta de cantante