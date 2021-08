“María” es el nuevo sencillo del artista mexicano, Art de las Fuentes. Una canción con un estilo country que representa la realidad de muchas relaciones de pareja, donde el amor y el odio se mezclan y dan vueltas minuto a minuto. En entrevista exclusiva con Novedades Quintana Roo, el cantautor revela que este último tema habla de su ex y espera que la gente se identifique con la historia.

“Escribo de lo que nos va pasando, finalmente todos vivimos lo mismo de diferentes maneras, estoy seguro que muchas personas se podrán identificar con “María”, además el ritmo, nos fuimos por el lado country, el mensaje que se da es que en la relación están peleando todos los días y es una canción muy alegre que le da un sentido más sarcástico”, refirió Art de las Fuentes acerca de su más reciente sencillo, el cual forma parte de su faceta como solista.

“Tenía un poco olvidado mi proyecto, ya que desde hace unos seis años me dedico a hacer canciones y videos para otras personas, afortunadamente cerca de 80 artistas cantan canciones que han escrito conmigo o que yo les he escrito para sus proyectos y eso hizo que dejara a un lado mi proyecto personal, pero me tomé como propósito retomarlo y ahora llevo ya cuatro sencillos y a final de año seguiré sacando al menos ocho canciones más”.

Celebra un logro más en su carrera

Art de las Fuentes ha sido compositor, productor y director artístico en más de 80 proyectos de música, televisión, cine y publicidad, por los que ha sido galardonado con múltiples reconocimientos y nominaciones como: Pantalla de Cristal, Caracol de Plata, Luminaria de Oro, Micrófono de Oro, Latin Community Awards U.S.A, Sol de Oro, Palmas de Oro y el Festival Internacional de la Canción de Gibraltar. Dentro de sus obras más reconocidas se encuentra el tema principal del matutino de Imagen TV “Sale el Sol”, así como también ha colaborado con artistas como Playa Limbo, Lemarroy, ADN, Christian Chávez, Antrax, María Bernal, Jesús Hidalgo, Lulu99, Diago, Lucía Covarrubias, Jessica Díaz, Paulina Goto, Jass Reyes, Karen Moon, Haydar, Mark Levine, Diego Amoz, Jafú, Meli G, Doménica, Los de Abajo, Camila Fernández y Daniel Habif.

Recientemente Art representará a México en la primera generación de compositores y productores de BerkleeNYC, siendo el único mexicano en el nuevo campus de la ciudad de Nueva York.