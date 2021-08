Tras 10 años de no pisar un escenario, Abel Sánchez, fundador de Arte de Cancún, regresa como productor y actor de la puesta en escena La Tiendita del Horror, la cual se presentará el próximo fin de semana en una única función en el nuevo Teatro Álamos; en exclusiva para Novedades, comparte los detalles de este gran montaje.

Abel Sánchez, fundador de Arte de Cancún, regresa a los escenarios para actuar y cantar, luego de una década de ausencia. (Cortesía)

“La Tiendita del Horror” es un musical basado en una película del 86 con Rick Moranis, habla de una florería de un barrio muy pobre y olvidado de Los Ángeles, que como no funciona va a cerrar pero suceden cosas que uno no se imagina en torno a una maceta pequeñita que llega a la tienda. El musical es padrísimo, habrá varios tamaños de la planta, se mueve, es un personaje que canta, hay muchas historias entrelazadas en medio de este cuento de horror tan divertido, somos nueve actores en escena, el director Luiser de la Garza, yo produzco, actúo y canto y Leo Serliani hace los popets y una escenografía increíble”, refirió Abel Sánchez, quien invitó al público al nuevo Teatro Álamos el próximo 14 de agosto a las 8 de la noche en una sola función.

“Es un trabajo padrísimo con puro talento cancunense, las voces increíbles, van a ver algo súper atractivo, es una obra familiar, la haremos de manera presencial con aforo limitado y todas las medidas de seguridad. Gracias a Dios se está llenando la preventa”, expresó el fundador de Arte de Cancún, que esta vez regresa a los escenarios como el señor Mushnik, actuando y cantando como lo hacía hace una década.

“Me siento raro, me acostumbré tanto a estar del otro lado y ahora dejar que me dirijan y me digan qué hacer, pues es raro y más trabajo, espero que resulte bien, la experiencia de estar en el escenario es maravillosa, me sentía algo nervioso, pensé que me daría pena pero no, ya lo hice y volví a sentirme como antes”, expresó Abel.

Mientras llega este gran estreno, Abel y la compañía Arte de Cancún preparan el regreso de temporada de la puesta In the Highs, además de otras sorpresas para el público cancunense.