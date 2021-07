“Jamás invitaría a alguien a mi casa para destruirlo”, comentó Aurora Valle en entrevista exclusiva para Novedades, Quintana Roo y bajo esa premisa es que ha cimentado su carrera y se ha ganado la confianza de las celebridades que domingo tras domingo abren su corazón y cuentan parte de su vida en su programa “Confesiones”, el cual estrenó su tercera temporada, y es la misma Aurora quien nos cuenta las novedades de esta.

“Estoy súper contenta, esta temporada número tres debió haber entrado al aire a finales del año pasado, pero por la pandemia se detuvo, pude haber hecho estas entrevistas por zoom pero la neta no, soy mucho de ver a los ojos, de sentir estas pláticas, son historias de vida, entonces estoy contenta de que este fin de semana entramos al aire con las Confesiones de Juan Manuel Bernal” , expresó Aurora, quien compartió que en esta nueva temporada se renovó la escenografía pero no la esencia del programa en el que la periodista logra entrar un poco más allá de la vida de las celebridades de manera respetuosa y confiable, don que no cualquiera tiene.

“Lo único que puedo decir es que profesional y personalmente soy buena escucha, si el famoso se siente inspirado y en confianza conmigo, ya estoy del otro lado. También creo que es el resultado de tantos años en que yo nunca he editado una nota mal, o aprovechado algo para burlarme, algo que me caracteriza es que yo respeto mucho, sería incapaz de invitar a alguien en mi casa para destrozarlo, ni en mi vida personal ni en mi trabajo, mi educación profesional empezó en noticieros, aprendí a hacer las notas con otro tinte y no buscando el amarillismo, esa es otra diferencia”.

Grandes enseñanzas y muchas sorpresas más para la temporada tres

Aurora Valle ha entrevistado a decenas de personalidades como José Carlos Ruiz, César Évora, Violeta Isfel, Victoria Rufo, Roberto Palazuelos, Eduardo Santamarina, Vanessa Bauche y al momento, contando la tercera temporada, ha logrado más de 70 confesiones.

“Son historias que te sorprenden, todas han tenido algo que me llena y que a la gente les ha gustado. Ojalá sirvan de ejemplo para el público, todos debemos aspirar a algo y estas historias, de eso van, en esta temporada traigo a algunas actrices que hablan de la violencia de género, que han sufrido acoso y a lo mejor hay alguien en casa que vive lo mismo, quiero ir más allá de una charla con un famoso, si puedo contribuir con el bienestar social, lo voy a hacer” , confirmó Aurora, quien nos reveló un adelanto de lo que veremos en los próximos capítulos de Confesiones y su nuevo temporada.

“El primer programa lo inauguró Juan Manuel Bernal, tuvimos a María Sorté con una historia de vida muy interesante, tendremos a Claudia Ramírez, una de las estrellas de esta serie mundialmente famosa “Quien mató a Sara” y en nuestro cuarto programa estará Pedrito Sola, y así tenemos muchos actores y actrices que tienen historias que vale la pena conocer”.

Finalmente, Valle aseguró sentirse contenta con este exitoso proyecto del cual se encarga al cien, hace la entrevista, califica el material y además hace el guion del programa, porque es algo que se ha vuelto parte de su vida, está enamorada de Confesiones, además de sentirse feliz en su nueva casa Televisa, donde la tratan bastante bien y le dan libertad de elegir a sus invitados.