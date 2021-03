Balam Kiel busca dejar un buen mensaje y consolidare su música en México

Cancún.- El músico mexicano Balam Kiel ha consolidado exitosamente su carrera en Estados Unidos y Canadá, ahora con el lanzamiento de su más reciente sencillo “Reason to love” al lado de la estrella musical Snow pretende conquistar al público de su país. En exclusiva para Novedades Quintana Roo, Balam comparte un poco de su trayectoria y nos habla de su proyecto musical.

“Cuando vivía en México, pasé mucho tiempo en Veracruz, ahí crecí rodeado de salsa, boleros y música de banda, en mi familia todos eran artistas, mi abuelo tocaba los bongoes, mi abuelita cantaba y fue ahí donde comenzó mi historia musical”, recuerda el músico de 22 años, quien desde muy chico se mudó a vivir a Canadá con su familia, y siempre supo que la música era su camino.

Llegando a aquel nuevo país, Balam se dio cuenta que el reggaetón estaba de moda, así que a los 13 años decidió comenzar a componer su propia música, la cual fue bien aceptada no solo por latinos, sino también por canadienses, estadounidenses y más, en ese momento supo que podía lograr mucho.

Posteriormente el destino lo llevó a conocer al productor y DJ Kemo y luego a Snow, con quien realizó su más reciente proyecto musical.

“Cuando conocí a Snow en Toronto, él me abrió la puerta para salir de Vancouver y tener presentaciones en Los Ángeles y Miami, ahora mismo estamos juntos trabajando varios proyectos, y promocionando el tema Reason to love, la cual escribí pensando lo que sucedía en el caótico 2020, mucha gente valoró más a la familia y al amor”, refirió Balam quien perdió a varios familiares por el covid y quiso enviar un mensaje de amor a la gente.

“Quiero con esta canción recordar al público que cuando uno se va se lleva el amor y las memorias, las cosas y el dinero no importan, cuando se la mostré a Snow le gustó tanto que quiso participar y sumó con algunos versos”.

Prepara nuevo material

Actualmente Balam Kiel prepara lo que será su nuevo disco y algunas otras sorpresas con las que busca consolidar su música en su propio país.

“En poco tiempo estaré sacando un nuevo sencillo llamado Suave, de ahí me encierro en el estudio para grabar mi nuevo disco, que espero pueda salir en agosto. Lo que más me importa ahora es tener un buen impacto en México, si está padre que esté en Canadá, pero no hay nada como mi país, es algo que no se puede describir, el mercado internacional me importa pero busco el amor que sólo México puede darme y mi sueño es tocar en el Azteca”, concluyó Balam.